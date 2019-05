PKO TFI będzie dążyć do 15-proc. udziału w rynku PPK

PKO TFI będzie dążyć do osiągnięcia 15-proc. udziału w rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes PKO TFI Piotr Żochowski. Do końca czerwca 2020 roku fundusz nie będzie pobierał wynagrodzenia za zarządzanie.

"Będziemy się starali, żeby dojść do limitu 15 proc. udziału w rynku PPK, ale rynek korporacyjny jest dla nas na tyle nowy, że dopiero po pierwszej transzy obejmującej przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników, będziemy mogli powiedzieć coś bardziej precyzyjnie" - powiedział Żochowski.



"Mamy relacje klientowskie z ponad 1000 firm zatrudniających ponad 250 osób, ale nie oznacza to, że wszystkie one podpiszą umowy o PPK akurat z nami, ponieważ duże korporacje współpracują zazwyczaj z kilkoma instytucjami finansowymi" - dodał.



PKO TFI intensywnie przygotowuje się do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, które rozpoczynają działalność z dniem 1 lipca 2019 roku. Fundusz spotyka się ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników w poszczególnych firmach, powołał dedykowany zespół do obsługi PPK, przygotował też aplikację on-line przeznaczoną do prowadzenia PPK.



PKO TFI podpisał też na zasadach wyłączności porozumienie z Ergo Hestią, która będzie oferować programy PKO TFI poprzez swoją sieć agentów. Dodatkowo sam bank PKO BP ma sieć blisko 1200 oddziałów na terenie całego kraju.



"Nie wykluczamy, że będziemy włączać do naszej sieci sprzedaży brokerów, prowadzimy takie rozmowy" - powiedział Żochowski.



Do końca czerwca 2020 roku fundusz nie będzie pobierał wynagrodzenia za zarządzanie. Później wynagrodzenie za zarządzanie PKO Emerytura SFIO ma wynosić od 0,25 do 0,42 proc. w zależności od funduszu, czyli będzie niższe niż określone w ustawie 0,50 proc.



Fundusz PKO Emerytura - sfio, dedykowany uczestnikom PPK, będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak zarządzany od 2012 roku przez PKO TFI fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio.



Fundusz cyklu życia działa w oparciu o subfundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku. Im bliżej jest wieku emerytalnego, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych.



Prezes Żochowski liczy, że w programie PPK weźmie udział ponad połowa uprawnionych.



"Nawet jeśli początkowo do PPK przystąpi mniej niż 50 proc., co jest uznawane za naturalny, dobry poziom, to wraz z upływem czasu ten współczynnik będzie stopniowo rósł" - powiedział.



PKO TFI ma ponad 35 mld zł aktywów pod zarządzaniem, co daje mu 25 proc. udziału wśród funduszy rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI mają ponad 600 tys. klientów.