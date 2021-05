Pandemia nie przestaje szkodzić japońskiej gospodarce. Konieczność wprowadzenia nowego stanu wyjątkowego przez władze, ograniczyła aktywność tamtejszego sektora usługowego, choć tempo zniżki wyraźnie spowolniło, informuje Reuters.

Wskaźnik PMI dla sektora usług opracowywany przez Jibun Bank w finalnym odczycie wzrósł co prawda w kwietniu 2021 r. do 49,5 pkt z 48,3 pkt w marcu, jednak nadal pozostawał poniżej progu 50 pkt oddzielającego rozwój od kurczenia się danego segmentu gospodarki. Warto podkreślić, że aktywność spadała najwolniej od 15 miesięcy, co jest pewnym optymistycznym sygnałem.

Z badania wynika, że firmy stoją w obliczu niepewności w najbliższej przyszłości. Podjęte nadzwyczajne kroki w celu powstrzymania pandemii ograniczają popyt. Również w przypadku popyty zagranicznego, co negatywnie przekłada się na branż eksportową.

Długoterminowe perspektywy, w tym związane z Igrzyskami Olimpijskimi pozostały nadal pozytywne.Oczekuje się, że olimpiada i program szczepień pobudzą szeroko zakrojone ożywienie gospodarcze.

Firmy odnotowały również największy wzrost poziomu zatrudnienia od prawie dwóch lat.