Pociągi PKP Intercity dojadą do 400 miejscowości

Od grudnia pojazdy zostaną uruchomione linie z Warszawy do Poznania i do Lublina. Będą też zatrzymywać się w mniejszych miastach.

W rozkładzie jazdy na 2015 r,. który wszedł w życie w grudniu 2014 r., pociągi PKP Intercity docierały do 296 miast. Od grudnia 2019 r. będą dowodzić pasażerów do ponad 400 miejscowości. Wrócą połączenia Warszawy z Poznaniem. EIC Paderewski pokona trasę w 2,41 h. Będą także uruchomione połączenia na wyłączonej do modernizacji trasie ze stolicy do Lublina. Podróżujący nią pasażerowie mieli nadzieję, że nie będą musieli czekać aż do grudnia, spodziewali się, że przewoźnik przywróci połączenia jeszcze we wrześniu lub październiku.



PKP Intercity planują także do siatki połączeń włączyć 28 mniejszych miejscowości – takich jak Lubin, czy Wołomin.