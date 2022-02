Airbus odnotował w 2021 roku rekordowy zysk netto w wysokości 4,2 mld EUR i przedstawił optymistyczne prognozy na bieżący rok. Europejski producent samolotów po dwóch latach postanowił powrócić do wypłat dywidendy swoim akcjonariuszom - informuje Bloomberg.

Airbus spodziewa się, że w 2022 roku dostawy wzrosną rok do roku z 611 do 720 samolotów pasażerskich. Dyrektor generalny Guillaume Faury postawił sobie za cel zwiększenie produkcji odrzutowca A320 do 65 sztuk miesięcznie do połowy 2023 roku.