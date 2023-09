Polacy czekają ponad 3 lata na dostęp do najnowszych leków Materiał partnera

Według najnowszego raportu W.A.I.T. przygotowywanego przez firmę IQVIA polscy pacjenci czekają średnio ponad 700 dni od momentu rejestracji nowego produktu leczniczego do jego udostępnienia dla pacjentów. Kiepski jest też odsetek wszystkich terapii, które trafiają do refundacji, co w większości przypadków nowoczesnych leków jest praktycznie jednoznaczne z możliwością uzyskania dostępu do nich przez pacjentów.

