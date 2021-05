Polacy ograniczają spożycie nabiału

Polacy są otwarci na roślinne nowości i mają wysokie oczekiwania co do ich dostępności oraz jakości, wynika z raportu Roślinne alternatywy nabiału – postawy polskich konsumentów.

Co czwarty Polak deklaruje, że sięga po zamienniki nabiału regularnie lub czasami, a 42 proc. choć ich nie spożywa, to jest otwarta by spróbować. Blisko 40 proc. Polaków kupuje napoje roślinne, a 30 proc. wprowadza do jadłospisu roślinne zamienniki sera. Wśród osób wykluczających lub ograniczających produkty mleczne w diecie dominują młodzi ludzie w wieku 18-24 lata (udział 18 proc.) Sięgając po roślinne zamienniki nabiału Polacy kierują się przede wszystkim przystępną ceną (58 proc. respondentów), smakiem podobnym do tradycyjnej wersji produktu (49 proc.) oraz korzyściami zdrowotnymi (33 proc.). W 2020 r. polski rynek produktów roślinnych był wart ponad 600 mln zł, co oznacza wzrost o 28 proc - wynika z danych NielsenIQ.