Polacy pokochali turystykę rowerową

Światowy Dzień Roweru przypada wprawdzie w czerwcu, ale pogoda już zachęca do weekendowych wypadów za miasto. Sprzyja temu rozbudowana sieć tras rowerowych we wszystkich regionach Polski od morza do Tatr. O rowerzystów dbają też firmy wprowadzające na rynek innowacyjne rozwiązania.

Odcinek szlaku Green Velo na Mazurach AdobeStock

Działania proekologiczne wspierają fundusze unijne. Pomagają nie tylko w dofinansowaniu rozbudowy ścieżek, ale i całej infrastruktury rowerowej. Coraz więcej osób przesiada się więc na jednoślady niezanieczyszczające powietrza. Tylko w stolicy jest 700 km rowerowych dróg, po których można jeździć nie tylko rekreacyjnie, ale również do pracy. Nowe trasy powstają też w okolicznych miastach. W Wyszkowie można przejechać na rowerze nawet przez Bug. W Pomiechówku powstało prawie 25 km ścieżek łączących centrum z innymi miejscowościami gminy, a przy dworcu kolejowym stanął parking rowerowy Bike & Ride, który usprawnia podróż dojeżdżającym do pracy w innych miastach. Sieci dróg rowerowych rozwijają się także na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Centralna Polska to jednak nie wszystko. Nowe trasy spopularyzowały turystykę rowerową we wszystkich regionach.

Między śląskim a świętokrzyskim

Szlak rowerowy w Tatrach AdobeStock

W Małopolsce docelowo ma powstać 1000 km tras rowerowych, a projekt Velo Małopolska został doceniony przez Europejską Federację Cyklistów. Z Programu Regionalnego na lata 2014-2020 przeznaczono na projekt 24 mln EUR. Ścieżki przebiegają przez główne miasta regionu. W skład projektu wchodzą Velo Dunajec, EuroVelo 4, Velo Rudawa i Velo Raba. Większość szlaków jest już dostępna.

Velo Dunajec łączy Zakopane i Sromowce Niżne. Trasa biegnie z Zakopanego m.in. przez Poronin, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Nowy Targ, Czorsztyn, Szczawnicę, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ i Stary Sącz. Na odcinku od Starego Sącza do Wierzchosławic łączy się z trasą EuroVelo, a na końcu w Wietrzychowicach z Wiślaną Trasą Rowerową.

Po drodze można odpoczywać w miejscach obsługi rowerzystów, coś zjeść albo przeczekać nagłą zmianę pogody. Wiślaną Trasą Rowerową, z dala od ruchu samochodowego, można dotrzeć do Zamku Królewskiego w Niepołomicach, Muzeum Drogownictwa i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ścieżka zaczyna się w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończy w Szczucinie na granicy z województwem świętokrzyskim. Przemierzyć można więc całą Małopolskę.

Nad wodą i widokiem na góry

Szlak rowerowy wokół Jeziora Czorsztyńskiego AdobeStock

Niezapomniana będzie wyprawa rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego, które powstało po spiętrzeniu wody na zaporze w Niedzicy. Podczas wycieczki można podziwiać nie tylko taflę wody, lecz także Tatry i Gorce oraz zamki w Niedzicy i Czorsztynie. Trasa często biegnie wałem tuż nad brzegiem jeziora, a czasem leśną ścieżką lub wśród łąk. Po drodze mija się niewielkie plaże. Wprawdzie na razie kąpiel to atrakcja tylko dla morsów, ale w lecie warto się zaopatrzyć w stroje kąpielowe. Na dłuższy wypad można też wziąć namiot albo zarezerwować pobyt w jednym z licznych domków wczasowych. Nie brakuje tu także amatorów sportów wodnych. Po jeziorze pływają zarówno mniejsze łódki, jak i jachty na co dzień cumujące na przystaniach przy północnym brzegu jeziora. Trasa Velo Czorsztyn jest pętlą, jednak żeby ją przemierzyć w całości, trzeba skorzystać z transportu wodnego między zamkami w Niedzicy i Czorsztynie – można przepłynąć statkiem „Dunajec” lub „Halny” albo jedną z kursujących tu gondoli nazywanych czorsztyniankami. To dodatkowa atrakcja nie tylko dla dzieci, widoki urzekną każdego.

Rowerowy Szlak Orlich Gniazd

Jura Krakowsko-Częstochowska jest atrakcją turystyczną od lat. Pokonanie prawie 169 km na piechotę jest jednak wyzwaniem nawet po zatrzymaniu się na nocleg. Teraz można tę trasę przemierzyć rowerem. Rozpoczyna się w Częstochowie i prowadzi m.in. do Złotego Potoku, gdzie można zwiedzić Pałac Raczyńskich i Dworek Krasińskich. Kolejne atrakcje to pstrągarnia – pierwsze i największe pstrągowe gospodarstwo rybackie w kontynentalnej Europie stworzone w XIX w. przez hr. Edwarda Raczyńskiego – i Diabelskie Mosty, charakterystyczny ostaniec skalny w pobliżu Doliny Wiercicy na terenie rezerwatu krajobrazowego Parkowe. Niektórzy dopatrują się odbitego w skałach kształtu diabelskiej głowy. Wszystko za sprawą legendy, zgodnie z którą diabeł wspiął się na skały, żeby obserwować Twardowskiego na Księżycu, ale spadł w szczelinę. Po drodze do Krakowa mija się wiele zamków i klasztor karmelitów z 1629 r. Trasa jest długa i dość trudna, ale nie brakuje miejsc na nocleg i posiłek. Na inwestycję przeznaczono prawie 9 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 6,4 mln zł.

Pokusy Roztocza

Z Programu Polska Wschodnia na lata 2007-2014 została sfinansowana sieć tras rowerowych w Dolinie Bugu na Roztoczu, na Ziemi Sandomierskiej, w Dolinie Dolnego Sanu i na północnych Mazurach.

Roztocze jest znane nie tylko z pomnika chrząszcza w Szczebrzeszynie, rezerwatów przyrody i założonego przez ród Zamojskich Zwierzyńca. Blisko tras rowerowych leży Zamość – jedno z najbardziej uroczych miast w Polsce wschodniej, wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Na tej liście znajdują się również drewniane cerkwie w Radrużu i Chotyńcu położone w południowej części Roztocza na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Szlaku Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu, biegnącego przez średniowieczny Sandomierz, nikomu nie trzeba zachwalać. To raj również dla preferujących zdrowe odżywianie. Sandomierz otacza ponad 20 tys. ha sadów, nie brakuje też warzyw i ich przetwórni, łatwo więc trafić na jedną z wielu imprez kulinarnych. Mniej bezpieczny dla rowerzystów jest natomiast Sandomierski Szlak Winiarski, bo pokusa próbowania wytwarzanych w miejscowych winnicach wysokogatunkowych win gronowych jest zbyt duża.

Na dwóch kółkach po Wybrzeżu

Tras rowerowych nie brakuje również na Pomorzu, które można przemierzać pomorskimi trasami rowerowymi. Są tu odcinki zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i początkujących. Polskie Wybrzeże nie jest jednolite. Szwajcaria Kaszubska nie rozczaruje miłośników gór, a amatorów łagodniejszych tras usatysfakcjonują ścieżki biegnące przez Żuławy i Mierzeję Wiślaną lub jedna z tras północnych Kaszub, np. prowadzący wzdłuż Zatoki Puckiej szlak z Gdyni do Helu. Od czerwca 2023 r. będzie można przemierzać kolejny odcinek. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka”, na który przeznaczono 9 mln zł. Budowa wpisuje się w europejską sieć tras EuroVelo o długości 120,09 km i obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, dostosowanie dróg do ruchu rowerowego oraz zorganizowanie miejsc postojowych.

W planach są również inne projekty dofinansowane z funduszy europejskich, m.in. w Wielkopolsce w gminie Swarzędz nad Jeziorem Swarzędzkim i w powiecie krotoszyńskim. Ma też powstać Cyklostrada Dolnośląska z ponad 1800 km tras.

Pieniądze na innowacje i…

AG Motors: Po uzyskaniu funduszy POIR 2014-2020 firma zbudowała pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe Centrum Badawczo-Rozwojowe dla wsparcia branży rowerowej. Rafal Ogrodowczyk

Szlaki rowerowe, które przecinają Polskę wzdłuż i wszerz, to nie wszystko. Rowerzystów wspierają również firmy, które dbają o wszelkie dla nich udogodnienia.

AG Motors po uzyskaniu funduszy POIR 2014-2020 zbudował pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe Centrum Badawczo-Rozwojowe dla wsparcia branży rowerowej. Celem było zaprojektowanie roweru, w którym zastosowano unikalną konstrukcję obręczy koła o nowych parametrach wytrzymałościowych, zredukowanej masie i odpowiednio dobranej konstrukcji ramy z nowatorskim systemem tłumiącym dla tylnego koła.

Pieniądze na utworzenie linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dostała firma Kross. Dzięki temu stworzyła własną fabrykę carbonu. Rowery są więc na bieżąco testowane i modyfikowane, żeby zapewniać najwyższą jakość. Celem firmy było stworzenie lekkiego roweru o najlepszych parametrach. To się udało, a Maja Włoszczowska wywalczyła na takim srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

…ułatwienia dla rowerzystów

Firma Irpark opracowała natomiast samoobsługowy wielopiętrowy parking rowerowy. Inwestycja jest objęta priorytetem „Sieci transportowe i energetyczne”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 187 929 EUR zostało wniesione z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Automatyczny parking rowerowy może sprawdzić się w okolicach węzłów przesiadkowych, na uczelniach czy w urzędach miast. Do jego plusów można zaliczyć całodobową dostępność oraz możliwość rezerwacji przez internet. Użytkownicy mogą także dodać opcję wypożyczenia roweru miejskiego.