Polakom brakuje poduszki finansowej

Co czwarta osoba w Polsce uważa za prawdopodobne wystąpienie u siebie problemów onkologicznych – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę ubezpieczeniową Unum.

Zdaniem ubezpieczyciela to świadczy o wysokiej świadomości naszych rodaków, często wynikającej z faktu, że mamy styczność z chorobą onkologiczną osobiście lub dotyka ona naszych bliskich znajomych. Pomimo tego zaledwie 38 proc. Polaków byłoby w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe co najwyżej przez trzy miesiące podczas niezdolności do pracy wywołanej poważnym zachorowaniem bądź wypadkiem. To najczęściej wybierana odpowiedź przez respondentów. Dalej uplasowały się osoby, które zaznaczyły, że byłyby w stanie utrzymać się przez miesiąc (27 proc.). Najrzadziej padała odpowiedź: powyżej 6 miesięcy (15 proc.).