Polska w pierwszej trójce największych producentów piwa w UE

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W 2021 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wyprodukowały 33,1 mld litrów piwa zawierającego alkohol - podał we wtorek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Polska wraz z Niemcami i Hiszpanią należy do największych producentów "złotego trunku" we Wspólnocie.

Adobe Stock