Polska Wschodnia: granty sposobem na rozwój firm

Młodzi przedsiębiorcy wprowadzili innowacyjne produkty na rynek i zwiększyli sprzedaż dzięki dotacjom z programu wspierającego pięć wschodnich województw.

MŚP zainteresowane inwestycjami mogą liczyć na granty m.in. z programu „Polska Wschodnia” (POPW). Obejmuje on województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Budżet programu przeznaczony na kończącą się perspektywę finansową wynosił 8 mld zł. Pochodzące z tej puli pieniądze pomogły przedsiębiorcom zrealizować ponad 2 tys. innowacyjnych projektów. Ze wsparcia skorzystało ponad 3,3 tys. młodych spółek.

Potencjał rynkowy

Dzięki grantom start-upy przebiły się z niesztampowymi pomysłami. Dotacje sfinansowały innowacyjne produkty i usługi mające wysoki potencjał rynkowy. Wsparcie ułatwiło twórcom nowatorskich rozwiązań organizację działań promocyjno-informacyjnych służących ekspansji.

Flagowym konkursem w POPW był nabór z dotacjami wspierającymi firmy w przygotowaniu oferty eksportowej i znalezieniu kontrahentów. Cieszył się on sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dotacje sfinansowały koszty wprowadzenia produktów i usług na nowe rynki. Wymogiem było posiadanie przez wnioskodawcę co najmniej jednego wyrobu mającego potencjał do ekspansji.

Z pomocą grantów z POPW przedsiębiorcy rozwijali też pomysły wzornicze. Było to wsparcie dwuetapowe. W pierwszej fazie MŚP otrzymywały dofinansowanie na pokrycie kosztów audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w firmie, a w drugiej – na realizację działań związanych z inwestycją. W sumie granty na ten cel sfinansowały 790 projektów. POPW wspierał też inwestycje MŚP. Z pomocą dotacji przedsiębiorcy wprowadzali własne lub zakupione wyniki prac B+R do działalności firm.

W nowej perspektywie finansowej następcą POPW będzie program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej“ (FEPW). Dotacje sfinansują projekty firm nie tylko ze wspomnianych pięciu województw. Wsparcie z FEPW będzie przysługiwało także przedsiębiorcom z woj. mazowieckiego. Chodzi o firmy działające w części województwa nie obejmującego Warszawy i przyległych do niej powiatów. Budżet FEPW wyniesie 2,5 mld EUR.

Automatyzacja i robotyzacja

O dofinansowanie z nowego programu będą mogły ubiegać się MŚP, które wdrażają rozwiązania dotyczące automatyzacji i robotyzacji firm. Granty pokryją m.in. koszty usług rozwojowych. W ofercie FEPW znajdą się też dotacje na szkolenia dla pracowników dotyczące tego, jak obsługiwać nowe procesy cyfrowe w przedsiębiorstwach.

Nie zabraknie wsparcia dla MŚP działających w sektorze turystycznym. Przewidziano dla nich preferencyjne pożyczki. Warto podkreślić, że potencjał makroregionu Polska Wschodnia pod względem turystycznym wciąż nie jest przez firmy w odpowiednio wykorzystany.

Granty z FENG pomogą przedstawicielom biznesu wdrożyć też nowe modele biznesowe bazujące na rozwiązaniach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przedstawiciele start-upów i MŚP inwestujące w procesy wzornicze również mogą liczyć na granty. Będą mogli startować w konkursach z dotacjami, które sfinansują przeprowadzenie audytów wzorniczych i opracowanie strategii wzorniczych. Dzięki nim przedsiębiorcy wdrożą w firmach innowacje, które poprawią ich wizerunek i organizację pracy.

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.