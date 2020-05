Polska zapukała w ustrojowe dno

Pierwszy raz w 102-letnich republikańskich dziejach Polski nie doszły 10 maja 2020 r. do skutku prawomocnie zarządzone wybory.

Było to niewyobrażalne za II Rzeczypospolitej, w organizującej atrapy wyborów PRL oraz przez trzy dekady III RP. A jednak państwu PiS udało się zapukać w konstytucyjne, ustrojowe dno. Przyczyna pierwotna to oczywiście epidemia, ale decydująca — niszczenie uczciwych procedur wyborczych, które były ogromnym osiągnięciem Polski po 1989 r. Wykluczenie głosowania 10 maja stało się pewnikiem już kilka tygodni temu, poniżej przypominam tytuł komentarza z 20 kwietnia. Odnosił się do sparaliżowania Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), w tym unieważnienia wzoru karty do głosowania oraz zakazania jej druku.