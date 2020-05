NBP: wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,5 proc.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada w tym roku wzrost PKB do poziomu 4,5 proc., w 2020 r. do 4,0 proc., a w 2021 r. do 3,5 proc. - wynika z lipcowego "Raportu o inflacji" NBP opublikowanego w poniedziałek.