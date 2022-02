Polskie teatry nabierają blasku

Teatr rozkwitł w Polsce w XIX w. mimo licznych przeciwności. Przetrwał czasy rozbiorów i walk o niepodległość. Powstawały architektoniczne perełki, w których dbano o zachowanie polskiej tożsamości i polskiego języka. Największą rolę w tym czasie odgrywała Warszawa i Kraków.

Jeden z pierwszych: Siedziba Opery Narodowej, jednej z trzech scen Teatru Narodowego, Polskiego Baletu Narodowego i Muzeum Teatralnego, została wzniesiona w latach 1825-33 w Warszawie. To jeden z najstarszych polskich teatrów. Kamil Krajewski

W Warszawie rozwijał się Teatr Narodowy przy Placu Krasińskich pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego. Pod jego okiem wystawiono aż 600 premier. Dopiero w 1829 r. zaczął działać Teatr Polski na Krakowskim Przedmieściu. Przedstawienia odbywały się w sali Towarzystwa Dobroczynności.

Scena Teatru Polskiego szybko została przemianowana na Teatr Rozmaitości, aby nie robić konkurencji Teatrowi Narodowemu, ale i tak zrobiła, szybko też stała się najważniejszą na polskich ziemiach. Dzisiejsze siedziby obu scen powstały później. Teatr Narodowy miał się mieścić w budynku zaprojektowany przez włoskiego architekta Antonio Corazziego. Jego budowa trwała osiem lat i zakończyła się w 1833 r. Nazwy mu jednak nie nadano, nazywano tylko teatrem wielkim.

W Krakowie pod zaborem pruskim sytuacja była trudniejsza, życie kulturalne zaczęło rozkwitać po 1809 r. – po zwycięstwie Napoleona nad austriackimi i podpisaniu pokoju, w myśl którego Galicja została włączona do Księstwa Polskiego. Wcześniej w Teatrze Starym odbywały się przedstawienia w języku niemieckim.

Teatr im. Słowackiego, nazywany wtedy teatrem miejskim, powstał w 1893 r. i szybko zyskał miano sceny narodowej. Rok wcześniej ogłoszono międzynarodowy konkurs na projekt budynku. Wygrał go krakowski architekt Jan Zawiejski. Pozostało pozyskanie funduszy. Nawet Helena Modrzejewska przeznaczyła na budowę swój dochód z występów. Teatr przy Pl. Św. Ducha, wzorowany na Operze Paryskiej i Wiedeńskiej, działa do dziś. Zabytkowe budynki głównych scen i powstające w innych miastach wymagają jednak remontów.

Modernizacja najstarszych…

Teatr Wielki - Opera Narodowa: Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych odnowiono m.in. podłogę widowni w Sali Moniuszki. Kamil Krajewski

Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych odrestaurowano elewację Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Odnowiona też została podłoga widowni w Sali Moniuszki i sala prób orkiestry. Powstała nowa strona internetowa, budowane jest wirtualne archiwum i platforma streamingowa. Zyskują również przedstawienia. Kupiono wyposażenie warsztatów i pracowni, które produkują elementy inscenizacji. Wzbogacone zostały m.in. pracownia krawiecka, modelatornia, malarnia i stolarnia, w których powstają elementy dekoracji i scenografii spektakli baletowych i operowych. Unowocześnione zostało także oświetlenie i kupiono profesjonalne instrumenty klasy mistrzowskiej, które pozwalają na uzyskanie większej spójności brzmienia orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Na projekt „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” przeznaczono 9,5 mln zł, z tego przyznano 7,8 mln zł z funduszy unijnych.

Teatr Słowackiego: Zakrojone na wielką skalę prace modernizacyjne częściowo sfinansowano z pieniędzy unijnych. Jednym z projektów była modernizacja mechaniki sceny, czyli zastąpienie starej sznurowni manualnej, gdzie obsługa ręcznie ciągnęła sznury, zmieniając dekoracje, sznurownią elektryczną sterowaną komputerowo. Grzegorz Kozakiewicz / Forum

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie także pozyskał pieniądze z funduszy unijnych na modernizację i zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach projektu możliwa była modernizacja scenotechniki Dużej Sceny, kupno podłogi obrotowej i rozbudowa mobilna sceny, kupno foteli na widownię Dużej Sceny, modernizacja i zakup sprzętu nagłośnienia i oświetlenia, wyposażenia sali prób, sprzętu do mappingu wraz z oprogramowaniem i kontentem oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów teatru, sprzętu multimedialnego do prowadzenia działalności kulturalnej i wyposażenia dla Sali Jaskółka.

…i nieco młodszych

Zabytkowy Teatr Letni z 1891 r.: Wsparcie z funduszy unijnych dostał również projekt rewitalizacji Teatru Letniego w Ciechocinku, który ma integrować lokalną społeczność, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które będą uczestnikami programów społecznych prowadzonych w rewitalizowany teatrze. Agencja Wschod / Forum

Modernizacji wymagają nie tylko najstarsze polskie teatry, lecz także te działające w innych miastach. Dzięki funduszom unijnym możliwa była przebudowa Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – głównej fasady teatru z przyległym otoczeniem, przebudowa pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze oraz prace zmierzające do poprawy nagłośnienia, oświetlenia i wentylacji, a także przebudowa i modernizacja zasilania budynku.

W Głogowie szanse na odbudowę, przebudowę i rozbudowę dostał budynek Teatru im. Andreasa Gryphiusa, który mimo lokalizacji na głogowskim rynku jest w wyjątkowo złym stanie. Ucierpiał w czasie wojny, a potem w wyniku opadów atmosferycznych. Nie mógł więc być udostępniony publiczności, ani wykorzystywany na inne cele. Nie prezentował się też dobrze wśród zabytkowych kamienic.

Wsparcie z funduszy unijnych dostał również projekt rewitalizacji Teatru Letniego w Ciechocinku, który ma integrować lokalną społeczność, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które będą uczestnikami programów społecznych prowadzonych w rewitalizowany teatrze. Cel projektu jest zgodny z programem „Rozwój Rewitalizacja Obszarów Miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Rewitalizacji doczekała się również infrastruktura Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy i budowa windy, która ma ułatwić przemieszczenie się między kondygnacjami osobom niepełnosprawnym. Planowane jest też wydzielenie przestrzeni służącej edukacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2021-2023.

Bydgoszcz pozyskała również pieniądze na rewitalizację zabytkowego teatru nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910. Budżet projektu obejmuje m.in. prace budowlane, wyposażenie, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości i koszty pośrednie. Miasto chce nie tylko zadbać o estetykę zabytkowego budynku, lecz także zwiększyć ofertę kulturalną.

Przebudowa i rozbudowa

Temu samemu celowi miała służyć modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Inwestycja, oprócz prac przygotowawczych i kosztów związanych z nadzorem, obejmowała przede wszystkim roboty budowlane, zakup wyposażenia, multimediów i promocję projektu. W ramach przebudowy zaplanowano prace niezbędne do skomunikowania części istniejącej z nowoprojektowaną. Powstała m.in. przestrzeń wspólna, foyer, przestrzeń wystawowa, scena z widownią Teatru Lalek, Scena Letnia. Zostało też kupione wyposażenie technologiczne – mechanika sceniczna, elektroakustyka, oświetlenie technologiczne, wyposażenie wystawiennicze, sceniczne – fotele dla widzów itp.

Projektów takich jest więcej. Dzięki dofinansowaniu zyskują zarówno teatry w całej Polsce, jak i widzowie.