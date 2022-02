Pomagamy firmom łączyć ekologię z ekonomią

Komentarz partnera rankingu

Tomasz Lis, business account manager Epson Europe B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce

„Gazele Biznesu” to renomowane zestawienie od lat wyróżniające firmy wyjątkowe, wybijające się na trudnym, wymagającym – ale i niezwykle ciekawym – polskim rynku. Z radością obserwujemy, że z roku na rok coraz więcej jego uczestników to przedsiębiorstwa z dużym potencjałem nie tylko stricte biznesowym, ale też pełne chęci do budowania zrównoważonej gospodarki i działające w duchu społecznej odpowiedzialności. Takie podejście do biznesu jest zbieżne ze strategią firmy Epson, w której ściśle łączymy cele biznesowe i innowacje z działaniami na rzecz społeczności i środowiska. Uważamy, że nie ma innej drogi. Pozycja, którą Epson zbudował na rynku, to przede wszystkim efekt długofalowych planów rozwojowych, ich skrupulatnej realizacji, lecz także gigantycznych inwestycji w sektorze R&D. Wierzę, że coraz więcej firm, obecnych w tym zestawieniu, świadomie będzie przeznaczać coraz większe środki na innowacje, które pozwolą prowadzić biznes zgodnie z ideą zrównoważonej gospodarki, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W Polsce, podobnie jak w Europie, rośnie świadomość ekologiczna decydentów i społeczeństwa i ten trend na pewno będzie się umacniał. Coraz więcej firm zwraca uwagę właśnie na aspekt ekologiczny przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Epson idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie z drukarkami pracującymi w technologii „heat free”. Ta niewytwarzająca ciepła technologia zużywa do 83 proc. mniej energii w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Mniejszy pobór mocy to większa oszczędność pieniędzy, ale także mniejszy ślad węglowy. Wybór opracowanych przez nas rozwiązań druku to nie tylko postawienie na produkty wytwarzane z troską o jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, ale również decyzja, która przekłada się na jego zmniejszenie podczas długiego okresu ich eksploatacji. Z roku na rok dla świadomych i nowoczesnych przedsiębiorstw są to coraz ważniejsze argumenty przy wyborze sprzętu.

To kierunek, który będzie się szybko rozwijał zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istotne jest wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach, które będą się skupiały na wprowadzaniu mniej energochłonnych i bardziej przyjaznych środowisku technologii. Nie chodzi tylko o altruizm: ten trend spowodowany jest także rosnącymi kosztami energii elektrycznej.

Z satysfakcją obserwuję, że zielone trendy bardzo się umacniają, co będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój naszej działalności, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przyszłość to projektowanie innowacyjnych produktów, które są niezawodne i energooszczędne, a dzięki zastosowanej technologii mają minimalny wpływ na środowisko.

Epson konsekwentnie stawia na proekologiczne działania i jest od lat zaangażowany w kwestie ochrony środowiska. W naszych procesach biznesowych i produkcyjnych stawiamy na zasadę zrównoważonego prowadzenia biznesu. Co więcej, w ślad za tym idą działania CSR zarówno na poziomie centralnym – takie jak wsparcie badań zmian klimatycznych w Arktyce – jak i w Polsce, gdzie wspieramy akcję „Czysta rzeka”. Podsumowaniem tego, co już zrobiliśmy oraz zobowiązań do realizacji w najbliższej przyszłości – takich jak przeznaczenie 100 mld jenów na innowacje związane ze zrównoważonymi technologiami – jest nasz niedawno opublikowany raport „Wybieramy bycie eko”, opisane w nim działania mogą być punktem odniesienia dla całej branży producentów IT.