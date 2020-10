Poprawia się kondycja południowokoreańskiego eksportu

Choć wstępne dane wskazują, że po 20 dniach października doszło do spadku eksportu w Korei Południowej, jednak było to spowodowane przede wszystkim mniejsza liczbą dni roboczych z uwagi na święto Chuseok. Tymczasem wartość dziennych przesyłek nadal rosła.

Dane urzędu celnego pokazały, że eksport obniżył się o 5,8 proc. w porównaniu z pierwszymi 20 dniami października rok wcześniej przy 1,5 dniach roboczych mniej. Natomiast wartość średnich dziennych dostaw zagranicznych kontynuowała wzrost, notując 5,9 proc. zwyżkę.

Import ogółem zmniejszył się o 2,8 proc.

Najlepszą sytuacją mogą cieszyć się producenci wyrobów elektronicznych, a jednym z największych beneficjentów są koncerny wytwarzające układy pamięci.

W ujęciu geograficznym spadły do stawy do Chin, USA i Japonii odpowiednio o 4,6; 2,3 i 17 proc. Z kolei o 14 proc. zwiększył się eksport do Unii Europejskiej.

Sprzedaż zagraniczna urządzeń komputerowych wzrosła o 11 proc.