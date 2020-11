Popyt na samochody wciąż dość mocny

Polski konsument w październiku wyraźnie zredukował wydatki na wyjścia do kawiarni i restauracji, a nawet na ubrania.

Samochody i inne dobra trwałego użytku kupował jednak w tempie podobnym do poprzednich miesięcy. Lockdown powoli zaczął straszyć, ale jeszcze nie uderzył z całą mocą w wydatki konsumpcyjne. Zobaczymy, co będzie w listopadzie. Jak co miesiąc śledzę dane o sprzedaży samochodów i zestawiam je z indeksami nastrojów konsumentów. Sądzę, że te dwa wskaźniki dobrze oddają skłonność Polaków do wydawania większych kwot. Jest to więc papierek lakmusowy zmiennej części popytu.