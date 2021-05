Popyt na towary z Polski rośnie na całym świecie

Ożywienie w polskim eksporcie ma bardzo szeroki charakter, zarówno w ujęciu geograficznym, jak i towarowym. Rośnie sprzedaż do Europy, Azji, Ameryki Południowej. Spośród 25 towarów mających największy udział w polskim eksporcie, tylko cztery odnotowały w marcu spadki. Najszybciej rośnie sprzedaż hitu eksportowego – akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Eksport towarów z Polski wzrósł w marcu w ujęciu rocznym o 20,9 proc., względem 3,4 proc. wzrostu miesiąc wcześniej. Wśród 30 największych rynków docelowych, najszybciej rósł eksport do Meksyku, Włoch i Słowenii. A wśród 10 największych rynków – do Włoch, Francji i Niemiec. Ważny jest fakt, że wysoka dynamika sprzedaży występuje na wielu kierunkach, również poza Unię Europejską. Widać ożywienie sprzedaży do Europy Wschodniej (Ukraina), Azji (Japonia, Korea, Chiny), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile). I nie jest to raczej efekt niskiej bazy, bo jeszcze w marcu zeszłego roku eksport radził sobie nieźle.