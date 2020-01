Porozumienie o strategicznej współpracy Lockheed Martin i PGZ

Lockheed Martin i PGZ podpisały porozumienie o współpracy ustanawiające długoletnie relacje strategiczne. Współpraca ma obejmować obsługę i naprawy samolotów F-16 i C-130, a także włączenie spółek Grupy w globalny łańcuch dostaw – poinformowała w czwartek PGZ.

Porozumienie o współpracy (memorandum of understanding, MoU) zakłada, że Lockheed Martin i Polska Grupa Zbrojeniowa powołają wspólne grupy robocze, które podejmą prace nad rozwojem centrów obsługi i napraw wielozadaniowych myśliwców F-16 Fighting Falcon i samolotów transportowych C-130 Hercules z wykorzystaniem potencjału PGZ.



Amerykańska firma będzie ponadto współpracować z PGZ nad zapewnieniem wsparcia rozwoju potencjału w zakresie bezzałogowych systemów latających następnej generacji, "by spełnić potrzeby bezpieczeństwa narodowego Polski i wzmocnić dominację powietrzną NATO". "Lockheed Martin będzie poszukiwać także możliwości włączenia spółek PGZ w globalny łańcuch dostaw firmy i będzie poszukiwać możliwości eksportu produktów PGZ poprzez relacje ze swoimi klientami w ponad 50 krajach na świecie" – zapowiedziała spółka.



"Lockheed Martin już ponad 20 lat jest zaufanym partnerem bezpieczeństwa narodowego Polski i krajowego przemysłu obronnego. Nasza firma stara się wzmacniać relacje z PGZ poprzez rozwój zdolności, dzielenie się technologią i wspieranie wzrostu eksportu" – powiedział cytowany w komunikacie PGZ dyrektor firmy Lockheed Martin w Polsce i Europie Środkowo-Wschodnie Robert Orzyłowski. "To nowe porozumienie stanowi ważny kamień milowy w kolejnej fazie naszego partnerstwa i zaangażowania firmy w momencie, gdy Polska modernizuje swoje zdolności obronne i umacnia swoją pozycję w NATO" – dodał.



Prezes PGZ Witold Słowik powiedział, że memorandum to kolejny krok w pogłębianiu współpracy z Lockheed Martin szczególnie w zakresie projektów lotniczych, w tym między innymi rozwoju potencjału zakładów obu firm w zakresie obsługi i serwisu samolotów F-16 i C-130 Hercules.



"Istotna i perspektywiczna jest dla nas współpraca przemysłowa. Szczególnie ważne jest zapewnienie możliwości wykorzystania potencjału i zdolności Grupy PGZ w ramach międzynarodowej działalności naszych amerykańskich partnerów" – zaznaczył członek zarządu PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki.



Nowe porozumienie poszerzy zaangażowanie firmy Lockheed Martin w Polsce, która w zakładach PZL Mielec – należących do będącej własnością Lockheed Martin spółki Sikorsky - bezpośrednio zatrudnia 1,6 tys. osób przy produkcji śmigłowców Black Hawk i utrzymuje zatrudnienie ponad 5 tys. pracowników w krajowym łańcuchu dostaw.



Lockheed Martin jest partnerem Polski w wielu programach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa obejmujących samoloty wojskowe, czujniki, obronę przeciwrakietową, systemy precyzyjnego ognia, radary i śmigłowce.



Lockheed Martin jest producentem używanych przez Polskę samolotów F-16 i C-130, wybranych w ubiegłym roku zestawów artylerii rakietowej HIMARS, a także pocisków PAC-3 MSE, które mają być uzbrojeniem polskich zestawów obrony powietrznej Patriot. Lockheed Martin to także producent samolotu bojowego piątej generacji F-35, którego zakup według zapowiedzi MON ma zostać dokonany w styczniu.



Lockheed Martin, którego centrala znajduje się w Bethesda w stanie Maryland, jest globalną firmą działającą w dziedzinie bezpieczeństwa, lotnictwa i techniki kosmicznej; na całym świecie zatrudnia ok. 105 tys. pracowników.



Państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego, w tym zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze.