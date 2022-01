Powell ten sam, ale inny?

Rynek nadal oczekuje dość zdecydowanych działań ze strony Fed w tym roku, co należy rozumieć przez 3-4 podwyżki stóp oraz rozpoczęcie redukcji gigantycznego bilansu Fed, czyli de facto "zasysania" pieniądza z rynku.

Patrząc na reakcję na amerykańskim długu (wyraźny wzrost rentowności obligacji od początku roku), oraz indeksów na Wall Street, można odnieść wrażenie, że większy strach budzi pomysł rozpoczęcia QT, niż samych podwyżek stóp procentowych. Niemniej, jedno z drugim ściśle się wiąże. Fed nie rozpocznie QT zanim nie będzie pewien, że będzie realizował ścieżki podwyżek stóp procentowych. Według Goldman Sach, QT może rozpocząć się już w lipcu. Być może warto będzie zapamiętać tą datę. A może wcale nie.

Jerome Powell ma nadaną przez rynki finansowe łatkę "gołębia". To zaczęło się zmieniać w końcu roku, kiedy to stwierdził, że inflacja już nie jest przejściowa i bank centralny powinien działać bardziej zdecydowanie, ale nie wykluczone, że Powell zaczyna realizować strategię "dwa kroki do przodu i jeden do tyłu" - podczas grudniowej konferencji prasowej po posiedzeniu Fed nie wykluczał, że po zakończeniu QE w marcu, możliwa jest pauza, zanim zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Co powie teraz? Czy odniesie się do ostatnich danych z rynku pracy?

Biorąc pod uwagę rozpędzającą się falę Omikronu w USA odczyty nie poprawią się ani w styczniu, ani w lutym. Jeżeli w słowach Powella pojawi się sformułowanie "niepewność", to może być to pretekst do opóźnienia marcowej podwyżki stóp. Nie można wykluczyć też innego scenariusza, w którym Fed ma świadomość błędu w postaci swojej opieszałości w 2021 roku i teraz będzie chciał nadrobić stracony czas. To nie byłby jednak dobry scenariusz dla giełd ani też innych, bardziej ryzykownych walut.

EURUSD - Omikron waży na euro?

Komentarz Isabele Schnabel z ECB o tym, że zielona transformacja może podbić inflację w średnim terminie nie wpłynął na notowania wspólnej waluty. Niemniej wątek polityki Europejskiego Banku Centralnego w 2022 jeszcze powróci, na co zdaje się wskazywać niemiecki dług - rentowności 10-letnich obligacji powróciły ponad poziom 0,00 proc. po raz pierwszy od maja 2019 r. W krótkim terminie euro wydaje się bardziej przejmować statystykami COVID, które biją rekordy za sprawą rozwoju wariantu Omikron w Europie.

Co dalej? Dzisiaj dolar jest też mocny na szerokim rynku za sprawą utrzymywania się oczekiwań, co do konkretnych ruchów ze strony Fed w tym roku pomimo niejednoznacznych danych z rynku pracy za grudzień. Czy jutrzejsze wystąpienie Jerome Powell'a w Kongresie to zmieni? Gdyby szef Fed wypadł za mało "jastrzębio", to dolar może być słabszy. Dla EURUSD oznaczałoby to próbę wybicia oporu przy 1,1370 i sprawdzenia linii spadkowej trendu przy 1,14. Dzienny oscylator RSI9 podpowiada jednak, że to podbicie mogłoby być krótkotrwałe.