Poznańskim szlakiem architektury i dizajnu

Subiektywny wybór poznańskich miejsc związanych z szeroko pojętą sztuką, architekturą i dizajnem rozpocznę od Concordii Design, Bałtyku i Przystani Sztuki, z którymi jestem silnie związana od wielu lat – mówi Anna Wróblewska, założycielka i prezes firmy Metaphor, jedna z pierwszych w Polsce konsultantek design management, zajmująca się budowaniem strategii firm i marek.

Concordia Design

Wojciech Robakowski

To pierwsze prywatne centrum wzornictwa w Polsce, które miałam przyjemność współtworzyć jako założycielka Concordia Design Consulting – usług doradczych w dziedzinie Innovation and Design Managment. Obecnie Metaphor ma tam biuro, tworząc przestrzeń co-office’u kilkunastu firm z branży kreatywnej. Concordia jest jednym z najlepszych przykładów rewitalizacji historycznej architektury. W połączeniu z nowoczesną bryłą Bałtyku (projekt holenderskiego biura MVRDV) i dziedzińcem Przystani Sztuki tworzy biznesowo-kulturalne centrum miasta na styku dwóch ważnych społecznie dzielnic: Jeżyc i Centrum. Przestrzeń zamyka instalacja artystyczna „Totemy” Alicji Białej.

Zamek Carski – Centrum Kultury Zamek

CK Zamek: Wystawa prac Izabelli Gustowskiej Maciej Kaczynski

To główne centrum kulturalnych wydarzeń w Poznaniu. Wystawy sztuki, koncerty, kino autorskie, liczne spotkania i warsztaty dla dorosłych i dzieci. Bryła budynku i wnętrza to kolejny przykład bardzo dobrze przeprowadzonej rewitalizacji. Centrum Kultury Zamek pełni również istotną rolę integracyjną ze względu na centralne położenie w mieście. Moją ulubioną przestrzenią w Zamku jest magiczny Dziedziniec Różany, na którym latem odbywają się liczne koncerty i pokazy kina plenerowego.

CK Zamek: Wystawa prac Doroty Nieznalskiej Maciej Kaczynski

Brama Poznania

Wojciech Robakowski

Przenosimy się na Śródkę. Brama Poznania to jedno z najnowszych i zarazem najciekawszych miejsc na kulturalnej mapie miasta. Opowiada o początkach państwa polskiego w nowoczesny i niejednoznaczny sposób, wykorzystując nowoczesne multimedia. Innowacyjność projektu objawia się zarówno pod względem architektury, jak i budowania programu edukacyjnego, którego celem jest projektowanie doświadczeń użytkowników. Dzielnica Śródka i rzeka Warta to kolejne wyróżniki miejsca. Tu można poczuć bardzo specyficzny klimat dzielnicy, która latem jest wypełniona gwarem mieszkańców i turystów, spędzających czas w licznych kawiarniach i restauracjach.

Stary Browar

Stary Browar: Wystawa awangardowych kreacji Iris van Herpen materiały prasowe

Przy jednej z głównych ulic handlowych mieści się Stary Browar. To miejsce założone przez mecenaskę sztuki Grażynę Kulczyk. Główną ideą projektu był podział 50/50 (biznes/sztuka). Na dziedzińcu Browaru znajduje się jedna z ciekawszych prywatnych galerii sztuki, prezentująca często kontrowersyjne prace polskich i zagranicznych artystów. To przestrzeń zachęcająca do spotkań i dyskusji wokół sztuki nowoczesnej. Przy okazji aktualnych wystaw organizowane są tu spotkania autorskie i wystąpienia performatywne.

Stary Browar: Wystawa awangardowych kreacji Iris van Herpen materiały prasowe

Kontener Art i Ogród Szeląg

Latem nie ma lepszych miejsc niż Kontener Art i Ogród Szeląg, oba usytuowane na różnych fragmentach brzegu Warty pełnią funkcję miastotwórczą, mają swoją społeczność. Tu spędzam czas, jeśli nie uciekam na wieś. To bardzo kreatywna przestrzeń inicjatyw twórczych założona przez małżeństwo artystów: muzyka Zbigniewa i fotografkę Ewę Łowżył.

W Kontener Art od późnej wiosny organizowane są liczne warsztaty, dyskusje, debaty, koncerty, kino i teatr. Z kolei Ogród Szeląg ze Stodołą to przestrzeń doskonale zaaranżowana, a architektoniczne rozwiązania tworzą swoistego rodzaju przyrodniczą enklawę w centrum dużego miasta.