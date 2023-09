Pracownicy chcą zdobywać nowe kompetencje

Firmy mają świadomość, że muszą reagować na zmiany na rynku pracy i odpowiadać na oczekiwania podwładnych. Ci ostatni kładą coraz większy nacisk na rozwój zawodowy.

Transformacja cyfrowa zatacza coraz szersze kręgi. Nawet 47 proc. wszystkich stanowisk jest zagrożonych automatyzacją – wskazują w raporcie „The future of work? Work of the future!” eksperci Komisji Europejskiej. Dlatego pracodawcy, jak i pracownicy szukają rozwiązań, by dostosować się do zmieniającego się rynku pracy.

– Coraz popularniejszym trendem jest upskilling. W gospodarce postpandemicznej osoby poszukujące pracy cenią sobie podnoszenie kwalifikacji i chcą pozostać w organizacji, która oferuje im możliwości rozwoju. Ten trend łatwo zauważyć w branży szkoleniowej, gdzie lawinowo rośnie zainteresowanie wysoko specjalistycznymi zajęciami – mówi Maciej Hawrus, menedżer ds. produktu w Altkom Akademii.

Wymagania rynku

Pracowników o odpowiednich kompetencjach brakuje już w ponad jednej trzeciej firm – czytamy w Raporcie Upskiling IT 2023 opracowanym przez DevOps Institute. W samej tylko branży IT polskie firmy szukają ok. 147 tys. specjalistów. Oczekują na kandydatów z konkretnymi umiejętnościami, takimi jak m.in. zdolność do analizowania danych, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, kierowania i zarządzania, czy opanowania określonych technologii. Ze względu na tak wysoki niedobór rąk do pracy szefowie starają się zatrzymać podwładnych w firmach. Analiza badań pokazuje, że pracownikom zależy nie tylko na motywacji finansowej, ale kładą oni coraz większy nacisk na rozwój zawodowy. Dlatego prawie 70 proc. firm wprowadziło programy szkoleniowe.

Pracownicy chcą podnosić kwalifikacje, aby w dobie cyfrowej transformacji nie wypaść z rynku. Ale szkolą się również menedżerowie wyższego szczebla – po to, aby poznać techniki nowoczesnego zarządzania zespołem i dowiedzieć się, jak utrzymać efektywność i motywację zatrudnionych przy wykorzystaniu ich talentów i umiejętności.

– Z powodu braku specjalistów organizacje chcą za wszelką cenę utrzymać swoich pracowników na obecnych stanowiskach. Wiedzą, że ich zadowolenie realnie przekłada się na efektywność w pracy. Nie zawsze jednak dysponują odpowiednimi narzędziami, by w obecnych realiach optymalnie zarządzać pracownikami. Dlatego szukają szkoleń, by podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie – mówi Natalia Gozdowska, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Altkom Akademii.

Satysfakcja z zatrudnienia

Ubiegłoroczne badanie Linkedin Global Talent Study potwierdziło, że pracownicy mają ściśle sprecyzowane wymagania, które przekładają się na satysfakcję z zatrudnienia. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się: zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczne warunki pracy oraz podnoszenie kwalifikacji. Z kolei raport z badania przeprowadzonego przez Pew Research wykazał, że aż 33 proc. osób, które zrezygnowały z pracy, zrobiło to, ponieważ w ich firmie nie było możliwości awansu.

- Organizacje muszą odpowiadać na aktualne potrzeby pracowników, a chęć rozwoju zawodowego, który dawałby im realną możliwość awansu, jest jednym z najsilniej widocznych obecnie trendów – podkreśla Maciej Hawrus.