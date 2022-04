Premier ogłosił plan pomocy kredytobiorcom. Kursy banków w dół

Premier chce, by możliwe były trzymiesięczne wakacje kredytowe w 2022 i 2023 r. Ci, którzy nie będą w stanie spłacać rat kredytów, będą mogli otrzymać dopłatę w wysokości do 2 tys. zł na okres trzech lat.

“Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako właśnie przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych. Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł - o 900 zł załóżmy - to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swego rodzaju wakacje kredytowe" - powiedział premier.

Wibor do kasacji

Od 2023 r. zlikwidowany zostanie WIBOR, a na jego miejsce pojawi się nowy wskaźnik Szacowany spadek łącznych wysokości rat z tego tytułu wyniesie 1 mld zł.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że banki będą musiały odłożyć dodatkowy kapitał na fundusz wsparcia kredytobiorców. Powstanie też inny fundusz umacniający odporność całego sektora bankowego, wart 3,5 mld zł, na który złożą się banki komercyjne.

"Kolejny punkt tego pakietu to zdecydowane umocnienie całego sektora bankowego przez utworzenie funduszu pomocowego wysokości 3,5 mld złotych. Fundusz ten nie będzie zasilony z budżetu państwa - to wszystko są środki, które będą pochodziły z zysków sektora banków komercyjnych" - powiedział premier, prezentując założenia zestaw rozwiązań ws. sektora banków komercyjnych i rynku kredytów hipotecznych.

Niesprawiedliwy zysk

Jak podkreślił, sektor powinien płacić wyższe odsetki od depozytów (3-4 proc.) i o jedną szóstą obniżyć marże kredytowe.

"Dziś, mam nadzieję, że we wszystkich bankach komercyjnych, komitetach ALCO, prowadzone są pilne analizy dotyczące podniesienia stóp procentowych na depozyty dla ludzi, dla obywateli i dla firm - to powinno dzisiaj się dziać na naszych oczach" - mówił szef rządu.

Jak ocenił Morawiecki, "w ślad za wzrostem oprocentowania obligacji, także dla obywateli polskich, natychmiast powinny pójść lokaty i depozyty dla zwykłych Polaków, dla polskich rodzin, dla polskich małych i średnich przedsiębiorców". "Nie czekajcie dłużej, ponieważ jest to nadmierny zysk, który pojawia się w waszych portfelach, niesprawiedliwy zysk" - mówił.

"Jestem przekonany, że te zerowe czy jednoprocentowe depozyty przejdą za chwilę do przeszłości i pojawią się realne, dobre stawki dla lokat bankowych, co najmniej 3-4 procentowe, które muszą podążać w ślad za rosnącą stopą referencyjną banku centralnego" - stwierdził premier.

Kursy banków zareagowały dużym spadkiem. O godz. 11.22 kurs Pekao spadał o 8,1 proc., PKO BP o 7 proc., Aliora o 6,8 proc., Millennium o 6,6 proc., a mBanku o 5,6 proc. Relatywnie dorbze trzymały się ING (-3,3 proc.) i Santander (-2 proc.).