Prezes Google'a: Koncentracja i wydajność pracowników musi się poprawić

Jak przekazuje Jennifer Elias z CNBC, w ubiegłą środę firma Alphabet obyła regularne spotkanie, jednak jego ton nie wskazywał by było zwyczajne. Pracownicy mieli wyrazić na nim swoje zaniepokojenie związane ze zwolnieniami, a Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet Inc. i jej spółki zależnej Google, poprosił pracowników o lepszą koncentrację i zwiększenie wydajności.

– Istnieją realne obawy, że nasza produktywność jako całość nie jest tam, gdzie powinna być, jeśli chodzi o liczbę osób, którą mamy - mówił na spotkaniu Sundar.

Poprosił pracowników, aby pomogli - stworzyć kulturę bardziej skoncentrowaną na misji, bardziej skoncentrowaną na naszych produktach, bardziej zorientowaną na klienta. Powinniśmy pomyśleć o tym, jak możemy zminimalizować czynniki rozpraszające i naprawdę podnieść poprzeczkę zarówno doskonałości produktu, jak i produktywności -

W ubiegły wtorek firma odnotowała też słabsze niż oczekiwano zyski z przychodów. Wzrost przychodów zwolnił do 13 proc. w kwartale z 62 proc. rok wcześniej. Dyrektor finansowy Ruth Porat powiedziała, że ​​spodziewa się kontynuacji niektórych wyzwań w najbliższym czasie, ale firma nie udziela formalnych wskazówek. - informuje CNBC.

Google zamierza współpracować ze swoimi pracownikami w kwestii poprawy wydajności i pomysłów na szybszy rozwój produktów. W tym celu Pichai wprowadził inicjatywę „Simplicity Sprint”.

„Sprint” to termin często używany w tworzeniu oprogramowania i przez start-upy technologiczne na określenie krótkich, skupionych nacisków na wspólny cel.

To próba dla firmy „szybszego uzyskania lepszych wyników”, powiedział Pichai podczas spotkania. Ankieta, do której dotarło CNBC, pokazuje, że można ją również wykorzystać do ograniczenia niektórych obszarów.