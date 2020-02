Prezes OSAT: turyści nie odwołują masowo wyjazdów z powodu koronowirusa

Turyści nie odwołują masowo wyjazdów z powodu pojawienia się koronowirusa we Włoszech, powiedział PAP prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Wujec.

W związku z koronawirusem Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie nie tylko do Chin, gdzie wybuchła epidemia, czy Korei Południowej, ale także m.in. do Włoch.



Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO powiedział w środę, że po raz pierwszy liczba nowych zakażeń koronawirusem wykrytych poza Chinami była wyższa niż liczba nowych przypadków zgłoszonych przez Pekin. Wskazał na nagły wzrost liczby zakażeń nowym koronawirusem we Włoszech, Iranie i Korei Południowej. Jak dodał, zakażenia powiązane z Iranem potwierdzono w Bahrajnie, Iraku, Kuwejcie i Omanie, a przypadki powiązane z Włochami zanotowano w Algierii, Austrii, Chorwacji, Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii.



Według szefa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (OSAT), niepokój w związku z doniesieniami o rozprzestrzenianiu się koronowirusa we Włoszech i Europie istnieje i to w całej Polsce. "Ten niepokój rośnie i może dotyczyć nawet wyjścia do sklepu, bo łatwiej się niepokoić, niż być spokojnym. Zachęcam więc do śledzenia informacji i komunikaty osób i instytucji, które się na tym znają" - powiedział Wujec.



Dodał, że nie ma żadnych potwierdzonych informacji o masowym odwoływaniu wyjazdów turystycznych z powodu koronowirusa. "Na pewno jest duża fala telefonów z pytaniami, ale odwoływań wyjazdów nie ma" - zaznaczył.



Jak wskazał, pojawienie się wirusa w Europie zbiegł się z zakończeniem sezonu wyjazdów zimowych. "Mamy bardzo dużą fale wyjazdów świątecznych, noworocznych i z okazji ferii za sobą, a teraz jesteśmy w takim okresie, że sprzedaż wyjazdów nie jest duża, więc może dobrze, że dzieje się to teraz" - powiedział. Dodał, że za wcześnie jest przewidywać jak sytuacja potoczy się dalej.



Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych powstało w w 2011 r., zrzesza blisko 200 polskich agentów turystycznych z całej Polski.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Nowy koronawirus zabił już ponad 2,7 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 12 zgonów i ponad 374 zakażenia.