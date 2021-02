Prezes PGE: umowa z Orstedem korzystna i dla PGE i dla polskiej gospodarki

Umowa z Orstedem pozwoli PGE rozwinąć nowe kompetencje w dziedzinie morskich farm wiatrowych, których w Polsce jeszcze nie ma - mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Jak dodaje, współpraca przyniesie korzyści i PGE, i całej polskiej gospodarce.

Jak powiedział PAP Dąbrowski, PGE w negocjacje z duńskim Orstedem włożyła bardzo dużo pracy i wynegocjowana umowa realizuje wszystkie postawione cele.

„Negocjacje z Orsted prowadziliśmy z chirurgiczną precyzją. Mamy najlepszy możliwy kontrakt z najbardziej doświadczoną firmą w obszarze morskich farm wiatrowych na świecie. Za 50 proc. udziałów w aktywach wycenianych księgowo na ponad 100 mln złotych otrzymaliśmy 657 mln zł” - wskazał.

Wojciech Dąbrowski, fot. Marek Wiśniewski

PGE i Orsted podzielą się udziałami w projektach farm Baltica 2 i Baltica 3, które w sumie mają mieć moc 2,5 GW.

Jak dodał Dąbrowski, dzięki współpracy z Duńczykami, strona polska zdobędzie know-how i zapewni korzyści dla polskiej gospodarki w tym projekcie.

„Orsted specjalizuje się w działaniu w formule multicontractingu, zdobywania zamówień bez pośredników. Umożliwi to znaczące oszczędności na każdym etapie projektu. Przy nakładach inwestycyjnych rzędu 30-40 miliardów złotych, oszczędności szacujemy na kilkaset milionów złotych” - podkreślił prezes PGE.

Jak zaznaczył, zadaniem PGE, jako spółki Skarbu Państwa, jest to, by w całym procesie uczestniczyło jak najwięcej polskich firm i żeby jak najwięcej środków pozostało w Polsce. Z danych wynika, że w Polsce ponad 100 firm jest zainteresowanych przedsięwzięciem. "Były i będą spotkania z potencjalnymi wykonawcami, aby ich zachęcać do udziału w projekcie budowy morskich farm wiatrowych" - dodał.

Dąbrowski przypomniał, że światowy lider w morskich farmach wiatrowych - Wielka Brytanii startowała z lokalnym wkładem na poziomie 20 proc., a dziś zbliża się on do 50 proc. „Jeżeli u nas na początku będzie to 30-40 proc., to uznamy to za duży sukces” - ocenił.

Jak mówił wcześniej PAP wiceprezes Orsted Offshore Rasmus Errboe, elementem, którzy przyczynił się do decyzji o wejściu na polski rynek jest silny sektor przemysłowy. Jak oceniał Errboe, polski przemysł jest już częścią globalnego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, mimo, że w polskiej części Bałtyku nie ma jeszcze farm wiatrowych. Dodał, że inwestycje duńskiej firmy będą stanowić kluczowy impuls dla rozwoju polskiego łańcucha dostaw w sektorze morskich farm wiatrowych. „Polski przemysł będzie konkurował nie tylko na rynku krajowym, ale również na gwałtownie rosnącym rynku globalnym” - wskazał wiceprezes Orsted Offshore.

Orsted, w którym rząd Danii ma 50,1 proc. akcji to jeden z największych operatorów morskich farm wiatrowych na świecie. Posiada aktywa wytwórcze i projekty offshore w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Niderlandach, oraz w USA i na Tajwanie.