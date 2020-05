Prezes PGNiG: nie wykluczamy akwizycji na polskim rynku w tym roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wyklucza, że jeszcze w tym roku spółce uda się zamknąć jedną lub więcej akwizycji na polskim rynku, poinformował w poniedziałek w Parkiet TV prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Interesujemy się wszelkimi możliwymi przejęciami na polskim rynku i nie wykluczamy, że do takiej transakcji w tym roku dojdzie. Może nawet więcej niż do jednej. Wszystko zależy od procedur" - powiedział Kwieciński.



Prezes PGNiG powiedział, że spółka przegląd obecnie cały portfel swoich inwestycji w każdym segmencie.



"To co nas interesuje, to sektor ciepłownictwa. Jesteśmy obecni na tym rynku. Nasza spółka PGNiG Termika jest drugim operatorem na rynku ciepłownictwa w kraju. Uważamy, że przyszłość tego sektora będzie polegała na przechodzeniu z węgla na gaz" - powiedział szef gazowej spółki.



Zdaniem Kwiecińskiego na polskim rynku ciepłownictwa będzie następowała w najbliższych latach konsolidacja, gdyż jest on obecnie bardzo silnie rozproszony i będzie wymagał inwestycji.



"Chcemy być na tym rynku silnie obecni i będziemy zainteresowani akwizycjami zarówno większymi, jak i mniejszymi" - dodał.

Drugi kwartał tego roku będzie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nieco trudniejszy od z powodu epidemii koronawirusa, powiedział Kwieciński.



"Myślę, że drugi kwartał będzie nieco trudniejszy, dlatego że pandemia znacznie silniej dotknie naszą gospodarkę i nie ma co ukrywać, że nie obejdzie się to bez wpływu na nasze wyniki" - powiedział Kwieciński.



"Jest to związane z tym, że naszymi klientami są nie tylko odbiorcy indywidualni, ale również firmy. To firmy z branży petrochemicznej jak PKN Orlen, czy Lotos, ale również zakłady nawozowe, czy firmy z sektora przetwórczego. Jeśli te firmy mniej produkują, to mniej zużywają gazu, a to przekłada się na nasze wyniki operacyjne i finansowe" - dodał.



Prezes powiedział, że dzięki zmienionej formule cenowej za gaz z kontraktu jamalskiego spółce uda się utrzymać marże w sektorze obrotu i magazynowania, co pozwoli zanotować dobre wyniki finansowe.



"Gorzej będziemy mieli w segmencie poszukiwania i wydobycia. Gaz i ropę naftową sprzedajemy po cenach rynkowych, co przełoży się na wyniki finansowe" - przyznał szef PGNiG.



Kwieciński powiedział, że w pierwszym kwartale PGNiG zwiększył sprzedaż gazu do 10,6 mld metrów sześciennych z 9,9 mld metrów sześciennych sprzedanych w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku.



Jak zapowiedział prezes, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza do końca tego roku zaktualizować swoją strategię. Spółka jest zainteresowania m.in. wejściem w sektor odnawialnych źródeł energii, sektor biogazowy i programy wodorowe.



"Naszym celem jest, żeby aktualizacja strategii została przyjęta przez nasze organy do końca tego roku" - stwierdził Kwieciński.



"Realizujemy obecnie naszą strategię średniookresową na lata 2017-2022. (...) Uważamy, że to jest dobry moment na aktualizację strategii i w tej chwili to przeprowadzamy, szczególnie z tego powodu, że w tym roku Unia Europejska myślę, że przyjmie nowy budżet i już mówi o nowej polityce gospodarczej szczególnie w obszarze energii na najbliższe" - dodał.