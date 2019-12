Prezes PKN Orlen: strategia spółki nie uwzględnia górnictwa i atomu

Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania Orlenu we wspieranie górnictwa ani inwestycji w energetykę atomową - napisał w piątek na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek. W czwartek Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Energi.

"Wykup akcji Energi ma dla PKN Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy koncentrować się na OZE i źródłach niskoemisyjnych. Nasza strategia nie uwzględnia inwestycji w energetykę atomową, udziału w projekcie EJ1 (spółka celowa PGE EJ1, powołana do budowy elektrowni jądrowej - PAP), jak również zaangażowania Orlenu we wspieranie górnictwa" - napisał Obajtek.



W czasie piątkowej telekonferencji dla inwestorów przedstawiciele PKN Orlen oświadczyli, że wytwarzanie energii z węgla "nie jest ulubioną technologią" dla PKN Orlen. Wskazywali też, że spółka mogłaby w ciągu pięciu lat wybudować w Ostrołęce blok gazowy, zastępując istniejący blok węglowy Ostrołęka B.



Energa ma połowę udziałów w projekcie budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C. "Mówimy, że nie mamy sentymentu do węgla, a Ostrołęka C to węgiel, więc nasze stanowisko jest takie samo. Musimy to przeanalizować, zobaczyć, jakie są wydatki, przeanalizować porozumienia z wykonawcą bloku, czyli GE. Generalnie uważamy, że Ostrołęka C nie jest najlepszym projektem, w najlepszej lokalizacji dla polskiego systemu" - mówił podczas telekonferencji dyrektor wykonawczy Orlenu ds. energetyki Jarosław Dybowski.



Na pytania o stosunek do udziałów Energi w Polskiej Grupie Górniczej, jeden z przedstawicieli Orlenu zakomunikował, że spółka nie ma dostępu do dokumentów Energi. "Będziemy decydować co z tym zrobić w długim terminie, po zakończeniu transakcji" - powiedział.