Prognozy dla złotego nie są pomyślne

Dzięki udanemu grudniowi złoty zakończył 2019 r. nieco mocniejszy, niż zakładali analitycy. Prognozy na 2020 nie napawają zbytnim optymizmem.

Miniony 2019 nie był zbyt korzystny dla polskiej waluty. Indeks złotego osłabił się o 0,44 proc., drugi rok z rzędu kończąc pod kreską. Zresztą nasz pieniądz ma za sobą całą kiepską dekadę. Z ostatnich 12 lat indeks złotego tylko trzy zakończył na plusie. W poprzednim roku złoty osłabił się o 1,4 proc. wobec dolara amerykańskiego, stracił 2,8 proc. do franka szwajcarskiego oraz aż 5,2 proc. do brytyjskiego funta. Tylko dzięki udanemu grudniowi złoty odrobił wcześniejsze straty wobec euro. W roku 2019 złoty umocnił się względem euro o 0,85 proc., po osłabieniu o 2,64 proc. rok wcześniej. Miniony rok zakończyliśmy z euro po 4,2540 zł, czyli o 3,6 grosza niżej niż na koniec 2018 r. Decydujący o tym wyniku okazał się grudzień, podczas którego kurs EUR/PLN obniżył się o przeszło 6 groszy. Gdyby nie ostatnie tygodnie, to złoty zakończyłby rok 2019 zgodnie z przewidywaniami analityków. Przypomnijmy, że prognozy walutowe sprzed 12 miesięcy zakładały, że na koniec 2019 r. kurs euro wyniesie 4,29 zł. Za dolara mieliśmy płacić 3,50 zł, za funta 4,88 zł, a za franka 3,61 zł. O ile wytypowanie kursu EUR/PLN na koniec roku wyszło analitykom całkiem nieźle, to już pozostałe trzy główne pary walutowe ze złotym okazały się mocno niedoszacowane. Rok temu kurs euro poprawnie zaprognozowali analitycy czterech wielkich banków: UniCredit, Commerzbanku, JP Morgan Chase oraz Erste Banku. Pod koniec 2018 r. mieli oni ustawione „celowniki” na 4,25 zł za euro na koniec grudnia 2019 r.