Projekt nowej ordynacji podatkowej trafia do konsultacji

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowej ordynacji podatkowej.

W projekcie przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, a zarazem mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków.



Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.



Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, planuje się, że nowa Ordynacja podatkowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Jak wskazano w OSR, obowiązująca Ordynacja podatkowa, choć była wielokrotnie nowelizowana, nie odpowiada obecnym potrzebom i standardom. Nowa ordynacja ma wprowadzać mechanizmy, które "prowadziłyby do wyważenia interesu publicznego i interesu podatnika".



Projekt przewiduje m.in. udoskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadza też przedawnienie wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych. A także możliwość orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia. Wprowadza procedurę uproszczoną w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w kwocie do 5 tys. zł. Eliminuje też postępowania dot. "bagatelnych" kwot podatku (do 50 zł). Ma również m.in. ograniczyć koszty postępowań – w związku z wprowadzeniem konsensualnych form załatwiania spraw podatkowych, m.in. mediacja podatkowa.



Według autorów projektu wskutek nowych przepisów nastąpi też przyspieszenie i ułatwienie komunikacji z podatnikami, dzięki upowszechnieniu komunikacji elektronicznej.



W OSR podkreślono, że zachodzi potrzeba określenia praw i obowiązków podatnika w formie katalogu zawartego w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ma to służyć poprawie relacji "pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które w odczuciu społecznym są złe". "Sformułowanie praw i obowiązków podatnika w ustawie będzie też miało wpływ na praktykę stosowania prawa, w tym co najistotniejsze, na jego wykładnię" - napisano.



W projekcie - podano - "przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz przyczynią się do zwiększenia skuteczności oraz efektywności wymiaru i poboru podatków".



Dodano, że proponowane w projekcie rozwiązania przyniosą korzyści długofalowe, m.in. w postaci ustabilizowania dochodów podatkowych.