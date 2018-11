Przedświąteczny sukces sprzedażowy

Karuzele produktowe, inspiracje zakupowe, zdobycie uwagi klienta — to niektóre elementy, które wpłyną na owocny handel w ostatnim miesiącu roku

Sezon przedświąteczny jest jednym z ważniejszych dla polskich e-handlowców. Sprzedaż w tym okresie może stanowić aż dwie trzecie dochodu małej firmy — dowiadujemy się z analizy firmy PayPal. Warto więc, aby każda z nich była do niego odpowiednio wcześnie przygotowana. Tym bardziej, że — jak wynika z trendów wyszukiwania w Google — internauci zaczynają rozglądać się za prezentami czy innymi artykułami niezbędnymi do przygotowania świąt już w połowie listopada.

Zobacz więcej JAK NA DŁONI: Jacek Powałka, dyrektor ds. marketingu w firmie Expondo, twierdzi, że najważniejszym elementem sklepu internetowego, niezależnie od okresu sprzedażowego, jest bogata i treściwa prezentacja produktowa. Klienci decydujący się na zdalne zakupy zwracają na nią szczególną uwagę. Fot. Marek Wiśniewski

Wizualne treści

Niemal połowa Polaków deklaruje, że kupi bożonarodzeniowe upominki online, a 20 proc. — przez telefon komórkowy (dane Google). Oznacza to, że przygotowania do świątecznych zakupów warto zacząć od optymalizacji strony e-sklepu, również pod kątem konsumentów korzystających ze smartfonów. Jak zauważają eksperci z firmy Shoper, opłaci się również poprawienie czasu ładowania się strony. Jak bowiem wynika z badania „E-commerce KPI Benchmarks 2017”, zrealizowanego przez Wolfgang Digital, jego skrócenie o zaledwie 1,6 sekundy może zwiększyć roczne dochody sklepu nawet o… 10 proc. Zdaniem Michała Kloczkowskiego, współzałożyciela Performance Academy, warto zainwestować także w kampanie promocyjne.

— Wykorzystanie Google Ads czy reklam na Facebooku i Instagramie pozwala na wprowadzenie ruchu do sklepu internetowego dosłownie z dnia na dzień. Obie platformy umożliwiają precyzyjne dotarcie do konsumentów, m.in. dzięki targetowaniu bazującemu na demografii, zainteresowaniach czy lokalizacji — podpowiada Michał Kloczkowski.

— Karuzele produktowe [format umożliwiający zaprezentowanie w jednej reklamie do dziesięciu obrazów lub filmów, przy czym każdy element ma oddzielny link — przyp. red.] w wyszukiwarkach czy mediach społecznościowych to najbardziej efektywny zestaw narzędzi reklamowych dla sklepów internetowych. Przemawia za nimi model płatności „tylko za kliknięcia”, duży wybór formatów, setki portali dostępnych w ramach jednej kampanii czy dostępność rozwiązań dopasowanych do różnych możliwości budżetowych, co w przypadku małych i średnich firm odgrywa duże znaczenie — dodaje Jacek Powałka, dyrektor ds. marketingu w firmie Expondo.

Jak jednak zaznacza Michał Kloczkowski, warto pamiętać, że stawki kampanii reklamowych w okresie przedświątecznym rosną ze względu na zwiększone działania konkurencji. Dlatego należałoby również zadbać o dobre kreacje i komunikaty marketingowe. Z tą opinią zgadza się Jacek Powałka, którego zdaniem najważniejszym elementem sklepu internetowego jest bogata i treściwa prezentacja produktowa.

— Liczy się duża liczba fachowo wykonanych fotografii, bo współcześni klienci bardzo często wyszukują produkt, którym są zainteresowani, przez wyszukiwarki zdjęć. Warto również zauważyć, że konsumenci cenią sobie innowacyjne formy prezentacji produktowych. Pozytywnie odbierają np. zdjęcia wykonane w technologii 360 stopni — doradza Jacek Powałka.

Zdaniem eksperta inwestycje w wizualne prezentacje produktów powinny uwzględniać także materiały wideo.

— W tym przypadku znaczenie ma długość materiału, dynamika montażu, jakość obrazu, dźwięk czy nawet statyczna miniatura. Wideo to nie tylko prezentacja produktu, to także gotowe treści kontent do wykorzystania w kampaniach reklamowych w mediach społecznościowych — twierdzi Jacek Powałka.

Pomysł na prezent

Polscy konsumenci coraz częściej poszukują inspiracji zakupowych w sieci. W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost w wyszukiwaniach mobilnych odnośnie "prezentów" (np. prezenty dla współpracowników, dla miłośników książek, dla fryzjerów) wyniósł aż 224 proc. — wynika z danych Google. Z tego względu, zdaniem Michała Kloczkowskiego, warto aby sprzedawcy w swoich e-sklepach jasno oznaczyli produkty, które idealnie nadają się na świąteczne upominki. Dzięki temu odwiedzający stronę klienci, którzy jeszcze nie mają pomysłu na prezent, szybciej znajdą inspirację.

— Internetowi sprzedawcy, którzy nie mają w swoim sklepie odpowiedniej funkcjonalności lub nie mają pieniędzy na stworzenie grafik wyróżniających taki produkt, mogą wydzielić specjalną kategorię i tam umieścić wytypowane towary — mówi Michał Kloczkowski.

Opłaci się też rozszerzenie grupy docelowej, bo chociaż na co dzień kosmetykami dla kobiet interesują się przede wszystkim panie,w okresie przedświątecznym komunikacja promocyjna dotycząca tego typu produktów powinna trafiać też do mężczyzn, którzy poszukują prezentu dla swoich partnerek.

Zyskać lojalność

Dni wzmożonych zakupów online sprzedawcy bardzo często próbują wykorzystać do zdobycia nowych klientów. Warto jednak pamiętać, że najbardziej wartościowym jest ten lojalny, który dokona nie tylko sezonowego zakupu. Jak zatem zachęcić konsumentów do powrotów? Według Jacka Powałki kluczowa jest obsługa klienta.

— W gorącym okresie tzw. zakupowego szczytu konsument nie może czekać na odpowiedź na swoje pytanie w nieskończoność. Z naszych obserwacji wynika, że coraz większe znaczenie odgrywa możliwość zadawania sprzedawcy pytań w czasie rzeczywistym. Obecnie za standard uznaje się czas reakcji nie przekraczający pięciu minut — komentuje Jacek Powałka.

Ponadto do kolejnych zakupów klientów przekonują korzystne zasady dotyczące kwestii proceduralno-logistycznych.

— Warunki zakupu oraz dostawy muszą być przejrzyste. Gwarantowany czas dostarczenia produktu, koszty z nim związane oraz liczba opcji transportu są czynnikami wysoce konkurencyjnymi. Podobnie jak pewność możliwości zwrotu bez podania przyczyny. Z naszych obserwacji wynika, że optymalna metoda dostawy w połączeniu z odpowiednim zabezpieczeniem towaru ma bezpośrednie przełożenie na odsetek zwrotów z powodu uszkodzenia w trakcie transportu — co z kolei ma decydujące znacznie w kontekście powrotu klientów sezonowych — podsumowuje Jacek Powałka.

