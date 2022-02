Przejęcie Xilinx przez AMD sfinalizowane

AMD ma już wszystkie wymagane zgody, które umożliwiają sfinalizowanie zakupu spółki Xlinx. Umowa została zawarta w październiku 2020 roku. Pierwotna wycena wyniosła 35 mld USD. Od czasu jej podpisania walory spółki przejmującej zdrożały, co sprawiło, że wartość transakcji sięgnęła ostatecznie blisko 50 mld USD.

Finalizacja następuje po tym, gdy Nvidia zrezygnowała w ubiegłym tygodniu z planowanego zakupu należącego do SoftBanku brytyjskiego producenta Arm. Nie doszedł on do skutku ze względu na sprzeciw organów regulacyjnych z USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.