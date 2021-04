Przemysław Semrau prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZPHU Przemysław Semrau w Staszowie informuje

Przemysław Semrau prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy Przemysław Semrau w Staszowie informuje, iż wprowadzony do obrotu kocioł c.o. typ SEMRAU LIDER EKO 8, nr fabryczny 02018, o mocy 8 kW nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, z uwagi na przekroczone parametry emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń, co stwarza zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.