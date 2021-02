Przychody UPS w górę o ponad 20 proc.

Firma przewozowa ogłosiła we wtorek skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2020 roku w wysokości 24,9 mld USD. To wzrost o 21 proc. rok do roku.

UPS w czwartym kwartale odnotował stratę netto w wysokości 3,26 mld USD (3,75 USD na akcję) w wyniku dużych obciążeń emerytalnych, ale skorygowany zysk i przychody wzrosły znacznie powyżej prognoz.

Z wyłączeniem pozycji jednorazowych, skorygowany zysk na akcję wzrósł rok do roku z 2,11 do 2,66 USD, przekraczając szacunki analityków FactSet, którzy spodziewali się, że wyniesie on 2,14 USD.

Całkowite przychody UPS wzrosły o 21,0 proc. rok do roku do 24,90 mld USD. Analitycy oczekiwali, że będzie to 22,87 mld USD. Przychody w macierzystym kraju, Stanach Zjednoczonych, wzrosły o 17,4 proc. do 15,74 mld USD, a przychody międzynarodowe o 26,8 proc. do 4,77 mld USD.

Firma nie przedstawiła prognoz finansowych na 2021 rok ze względu na niepewność wynikającą z pandemii. Dyrektor generalna Carol Tomé zaznaczyła w oświadczeniu, że optymistycznie patrzy w przyszłość. „W czwartym kwartale rozpoczęliśmy transport szczepionek przeciwko COVID-19. Jesteśmy gotowi nieść nadzieję i zdrowie ludziom na całym świecie” - dodała.