Psi biznes - spacery, przedszkole i pensjonat z basenem

Były już nowe technologie, kosmetyki, ubrania, drony, a w dzisiejszym "Pomyśle na biznes" będą...psy.

Pani Teresa jest trenerem zachowań zwierząt, czyli psim behawiorystą, a jej firma "Piesy Teresy" oferuje m.in. kilkugodzinne spacery z pupilem. To jednak nie wszystko.



- Oferujemy dwudziestoczterogodzinną opiekę nad zwierzętami. Wyprowadzamy psy na spacery, mamy przedszkole dla psów, a także dwa pensjonaty dla psów. Jeździmy z psami do fryzjera, do weterynarza - to co klient sobie według kontraktu życzy. Coraz częściej zdarza się, że towarzyszymy jako kurierzy lotni psom na pokładach samolotów, więc szykujemy psy do wyjazdu za granicę lub towarzyszymy takim psom w lotach - mówi Teresa Kawałowska, "Piesy Teresy".



Okazuje się, że popyt na psie usługi jest ogromny. Pani Teresa buduje właśnie kolejny pensjonat, w którym czworonogi będą mogły zrelaksować się nawet w basenie.

Klientami firmy są najczęściej biznesmeni, którzy wyjeżdżają w delegacje lub po prostu nie mają czasu na długie spacery z pupilem.



- Pracujemy też za ciasto. Wyprowadzamy psa o imieniu Lotka, na warszawskim Imielinie i wyprowadzamy tego psa jako prawie wolontariusze - prawie, bo ciasta i placki są wyśmienite. Są klienci biznesowi, którzy mają delegacje. Mamy też umowy podpisane z hotelami w Warszawie, gdzie jak gość przyjeżdża z psem albo z kotem, to oferujemy opiekę - mówi pani Teresa.