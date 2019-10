PZU do końca października chce podpisać umowy z 1 tys. firm w ramach PPK

Na koniec października spodziewamy się podpisania 1 tys. umów z pracodawcami w ramach PPK, mówił w poniedziałek wiceprezes PZU Marcin Żółtek. Poinformował, że do tej pory podpisano umowy z blisko 600 firmami zatrudniającymi ponad 300 tys. osób.

Żółtek przypomniał w poniedziałek podczas konferencji towarzyszącej Kongresowi 590 w podrzeszowskiej Jasionce, że w ubiegłym tygodniu pierwsze pieniądze wpłynęły do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zarządzanych przez największego polskiego ubezpieczyciela. Dodał, że wpłat dokonała na razie jedna firma, są deklaracje od trzech następnych.



Wiceprezes poinformował ponadto, że PZU podpisało dotychczas ponad 590 umów z pracodawcami, którzy zatrudniają ponad 300 tys. osób. W pierwszej kolejności umowy podpisywane są z największymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi ponad 250 osób.



„Nadal to jest tylko początek. Codziennie podpisujemy kilkadziesiąt umów z firmami. Dużo umów jest już w ostatniej fazie i czekają tylko na podpis” – dodał Żółtek.



Pytany przez dziennikarzy, ile umów PZU spodziewa się podpisać do końca października (firmy zatrudniające powyżej 250 osób mają czas na wybór operatora PPK do końca października), odpowiedział – że ma być to ok. 1 tys. umów.



Dopytywany o uczestnictwo w PPK, tzn. ilu pracowników zdecydowało się wybrać taki sposób oszczędzania na emeryturę, przyznał, że na razie jest to „poniżej oczekiwań”.



„Mamy wpłaty od jednej firmy i deklarację od trzech. To jest troszeczkę poniżej 50 proc. (uczestnictwo – PAP). Na razie nie są to jednak miarodajne dane. Trudno mówić o statystyce” – zaznaczył wiceprezes PZU.



Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wynika, że do 27 września br. umowy o zarządzanie PPK podpisało blisko 1400 firm. Ostateczny termin na ich zawarcie to 25 października. Umowy o prowadzenie, w których będą już dane uczestników PPK, trzeba podpisać do 12 listopada.



PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsi do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.



Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.