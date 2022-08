PZU wierzy w swój zysk

Największy polski ubezpieczyciel, PZU, jest pewien, że osiągnie założone cele, bo biznes – choć w wolnym tempie - rośnie. Składka przypisana zwiększyła się o 3 proc. w skali roku w pierwszym półroczu, głównie dzięki segmentowi majątkowemu, bo w życiowym nadal spadki. W przyszłym roku wynik finansowy mogą podkręcić banki z grupy – Pekao i Alior, bo, podobnie jak cały sektor, będą korzystały na wysokich stopach procentowych.

- Realizacja celu strategicznego 3,4 mld zł zysku netto w 2024 r. nie powinna być zagrożona. Pomimo wszystkich negatywnych czynników makroekonomicznych jesteśmy na dobrej trajektorii z bardzo wysokim – powyżej grupy porównawczej - wskaźnikiem wypłacalności – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU.

Banki dołożyły do wyniku PZU w pierwszym półroczu 407 mln zł. W 2024 r. ma to być dwa razy więcej. I choć w trzecim kwartale będą musiały ponieść jednorazowe koszty wakacji kredytowych, to już przyszły rok powinien być dla nich lepszy.

- W kolejnym roku dalej będziemy mieli wysokie stopy procentowe. Wyniki banków bez programów pomocowych i składek na fundusze wsparcia mogą być w przyszłym roku niezłe przy założeniu, że rząd nie dopuści do recesji. Myślę, że w roku wyborczym tak się nie stanie – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Biura Maklerskiego Banku Millennium.

Według niego, stabilny kwartalny wynik PZU w okolicach 600-700 mln zł jest jak najbardziej osiągalny.

PZU liczy na dalszą poprawę wyników z działalności inwestycyjnej. Struktura portfela, w którym przeważają instrumenty dłużne, zapewnia mu stabilne przychody – nawet, gdy na rynkach finansowych dzieje się nie najlepiej. W pierwszym półroczu aż 78 proc. wyniku inwestycyjnego pochodziło z odsetek od instrumentów dłużnych.

- W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu – mówi CFO PZU.

Dywidenda jak w banku

Tomasz Kulik zapewnił także, że jeden z celów strategicznych zakładający wzrost składki przypisanej brutto do 2024 r. do 26,2 mld zł nadal jest aktualny. Grupa planuje pozyskać 3 mld zł skumulowanego przypisu składki ze współpracy z Pekao i Alior Bankiem.

Rosnący popyt na prywatne usługi medyczne napędza wzrost przychodów w PZU Zdrowie. Sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów rośnie w tempie dwucyfrowym. PZU liczy, że w 2024 roku przychody te wzrosną do 1,7 mld zł. Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku przekroczyły 700 mln zł.

- Jesteśmy na dobrej trajektorii, by zrealizować 1,7 mld zł przychodów na koniec okresu, na który przyjęto strategię – zapewnia Tomasz Kulik.

Spośród celów strategicznych PZU zrealizował już dwa – wskaźnik wypłacalności przekroczył poziom 200 proc., a wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) sięgnął 18,5 proc. wobec celu 17,4 proc. na koniec 2024 r.

Marcin Materna zaznacza, że w grupie nie zanosi się na żadne większe inwestycje ani przejęcia. Dlatego można by oczekiwać wypłaty wysokiej dywidendy.

- Ostatnie inwestycje na rynku – w Avivę i MetLife - odbyły bez udziału PZU, więc albo to są dla nich za małe podmioty, albo nie są nastawieni na tego typu wzrosty. PZU nie prowadzi prac nad jakimiś przejęciami i spokojnie może wypłacać 75 proc. zysku w formie dywidendy. W przyszłym roku mogą być wyższe potrzeby budżetowe, a dywidenda to zawsze jakiś zastrzyk – uważa analityk.

Tomasz Kulik przyznał, że widzi potencjał do tego, by „przestrzeń dywidendowa pod wypłatę z 2022 roku w 2023 roku była bardzo atrakcyjna”.

W październiku PZU wypłaci dywidendę w wysokości 1,94 zł na akcję, przeznaczając na ten cel prawie 1,7 mld zł.