Qarson sprowadził Teslę 3 do Polski

Jeszcze przed uruchomieniem salonu Tesli w Polsce model 3 będzie dostępny w abonamencie. Za 5 tys. zł miesięcznie.

Na początku 2019 r. fanów amerykańskiej Tesli ucieszył fakt uruchomienia oficjalnego biura Tesli w Warszawie oraz zapowiedź stworzenia salonu i serwisu marki. Minęło pół roku i zainteresowani zakupem tego auta nadal skazani są na rynek wtórny lub ofertę jednej z wielu firm, które za opłatą (od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych), sprowadzają go z rynku, gdzie marka jest obecna. Spośród 34 zarejestrowanych w tym roku modeli tylko10 było nowych. Część aut importowana jest indywidualnie z USA, co wiąże się z wieloma trudnościami, np. innymi gniazdami ładowania, brakiem gwarancji czy też możliwości korzystania z aplikacji Tesli na smartfonie. Lubujący się w motoryzacyjnym pomyśle Elona Muska Polacy mieli więc pod górkę. Od dziś mają nieco łatwiej — polska firma Qarson, lider sprzedaży aut na abonament we Francji, jako pierwsza w Polsce wprowadza możliwość nabycia Tesli w modelu subskrypcji. Od 26 czerwca do stałej oferty Qarsona wchodzi najnowsza Tesla 3.