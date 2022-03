„Nadal działamy w Rosji w pewnym zakresie, ponieważ odgrywamy kluczową rolę we wspieraniu pracowników i społeczności lokalnych” – podała firma w oświadczeniu.

“Wszystkie hotele działające w Rosji pod szyldem Radisson są własnością stron trzecich” - dodała sieć.

Dwie ukraińskie instytucje - stowarzyszenie zrzeszające hotelarzy oraz Państwowa Agencja Rozwoju Turystyki 14 marca wysłały list otwarty do Radissona i sześciu innych globalnych sieci hotelowych. Wezwały je do wstrzymania wszelkich operacji w Rosji, a także do zerwania umów z franczyzobiorcami i umów licencyjnych niezależnie od kosztów.