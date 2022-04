"Masakra. W Europie, w 2022 roku. Putinowi chodzi o unicestwienie Ukraińców" - czytamy.

"Znamy takie zdjęcia jak te z Buczy - z innych czasów, z innych wojen. Ukazują przeciwieństwo cywilizacji: grozę, otchłań, podłość. Te zdjęcia muszą nas zmienić!" - pisze szef "Bilda". "Teraz wstrząs musi przejść przez Niemcy, a zwłaszcza przez rząd. Broń musi być dostarczona (Ukrainie) szybko i bez zbędnej biurokracji; to, co mamy, musi trafić na Ukrainę" - podkreśla.

Boie zwraca uwagę, że "wszystkie kraje bałtyckie już sobie radzą bez gazu od morderców (tj. Rosji - PAP). Czy dla nich jest to łatwiejsze niż dla nas? Nie - po prostu wiedzą dokładniej, do czego zdolna jest Rosja. Ponieważ są one zagrożone od lat".

"Obrazy zabitych w Buczy muszą teraz oznaczać także koniec rosyjskiego gazu w Niemczech" - konkluduje.