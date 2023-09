Rekordowe półrocze Lime

Lime, największy na świecie operator współdzielonych e-pojazdów, zaliczył najlepszy początek roku w swojej historii.

W pierwszej połowie 2023 r. klienci Lime zrealizowali przejazdy o wartości 250 mln USD, czyli o 45 proc. większej niż rok wcześniej.

— Po rekordowym dla Lime 2022 r. jesteśmy dumni, że udało nam się tak szybko wykazać kolejną poprawę. Aktywność użytkowników na całym świecie dowodzi dużego zapotrzebowania na przystępny cenowo i bezemisyjny transport. Cieszy nas fakt, że dostrzegają to również miasta, nadal wprowadzając i rozszerzając programy elektrycznych rowerów i hulajnóg. Wzrost przychodów rok do roku i rentowność to silne sygnały dla długoterminowej zdolności Lime do utrzymania się na rynku — mówi Wayne Ting, prezes Lime.

Wynik odnotowany w pierwszym półroczu 2023 jest najlepszy w historii firmy. Przyczynił się do niego przede wszystkim II kw., który również okazał się rekordowy. Klienci na całym świecie zrealizowali ponad 40 mln podróży, wykorzystując oferowane przez Lime rowery i hulajnogi. Dzięki temu firma utrzymała pozycję lidera na rynku operatorów elektrycznych pojazdów współdzielonych w USA i Europie.

Na polskim rynku flota Lime składa się z 23 tys. e-hulajnóg i jest dostępna w 50 miastach. Od debiutu w październiku 2018 r. użytkownicy odbyli 18,5 mln przejazdów. W pierwszym półroczu 2023 co najmniej jedną podróż odbyło 370 tys. użytkowników, pokonując 2,2 mln km.

— Jesteśmy zadowoleni z rozwoju Lime w Polsce. Rozmawiamy z kolejnymi miastami, modernizujemy flotę i zwiększamy liczbę mobilnych patroli, które dbają o porządek — mówi Damian Kupczak, menedżer operacyjny Lime Poland.

W kolejnych miesiącach Lime zamierza m.in. zintensyfikować inwestycje w oprogramowanie.

— Nadal będziemy rozwijać i unowocześniać flotę o pojazdy nowszej generacji. Priorytetem pozostaną też inwestycje w oprogramowanie, które nie tylko ma pozwolić na szybszą realizację zadań, ale też poprawić marże. Nadal będziemy kładli duży nacisk na utrzymanie dobrych relacji z włodarzami miast, m.in. dostosowując usługi do lokalnych przepisów i potrzeb. Dzięki temu w tym roku wygraliśmy 90 proc. przetargów, w których startowaliśmy, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Mediolanie, Rzymie, Madrycie i Oslo — mówi David Spielfogel, dyrektor rozwoju biznesu Lime.

Długoterminowe plany firmy zakładają dalszy rozwój usług.

— Elektryczne hulajnogi stanowią ułamek procenta wszystkich podróży w miastach. Nadal zbyt wiele miast jest całkowicie uzależnionych od samochodów, nawet w przypadku krótkich podróży. Współpracując z samorządami, chcemy walczyć z tymi przyzwyczajeniami — mówi David Spielfogel.

Paryż niedawno wycofał z ulic elektryczne hulajnogi, argumentując decyzję poprawą bezpieczeństwa. Czy to ogólnoeuropejska tendencja?

— Paryż jest jedynym dużym miastem na świecie, które nie przedłużyło umowy dla hulajnóg elektrycznych. Inne stolice idą w przeciwnym kierunku i to jest wyraźny globalny trend. Paryżanie szybko przestawili się na naszą rozwijającą się flotę elektrycznych rowerów — mówi David Spielfogel.