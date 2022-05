Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wynagrodzenie Janusza Filipiaka za zarządzanie informatyczną grupą w 2021 r. przekroczyło 25 mln zł.

Prezes, założyciel i twórca Comarchu Janusz Filipiak od lata należy do jednego z najlepiej wynagradzanych menedżerów w Polsce. Nie inaczej było z zarobkami za 2021 r. Łączna pensja szefa Comarchu wyniosła 25,39 mln zł, co oznacza, że była blisko 35 proc. wyższa niż ok wcześniej, kiedy sięgnęła 18,85 mln zł.