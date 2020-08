Rekordowy import miedzi do Chin w lipcu

Dzisiaj pojawiły się dane dotyczące handlu zagranicznego w Chinach, w których podano także wyliczenia związane z importem miedzi do tego kraju. Jak się okazało, w lipcu był on rekordowy i znalazł się na poziomie 762,2 tysięcy ton. To aż o 16,1% więcej niż wynosił poprzedni rekord, osiągnięty w czerwcu, a wynoszący niecałe 656,5 tysięcy ton.

I w końcu po trzecie, do gry weszli arbitrażyści. Znaczna różnica cen miedzi na rynku w Szanghaju w porównaniu z Londynem sprawiła, że Chińczycy chętnie kupowali miedź z zagranicy. Niemniej, ten efekt nie jest już widoczny obecnie, więc tylko przejściowo wspierał on import miedzi do Chin.