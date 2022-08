Rekordowy kwartał producenta gier

Incuvo, notowany na NewConnect katowicki deweloper specjalizujący się w produkcji gier VR i będący częścią PCF Group, opublikował wyniki za drugi kwartał. Z raportu wynika, że najnowsza produkcja, „Green Hell VR”, w okresie od 7 kwietnia do 30 czerwca sprzedała się w liczbie 117 140 kopii. To sprzedaż na obu platformach, na których gra debiutowała, czyli Oculus Quest II oraz PC VR (Steam).

Na wyniki Incuvo przełożyło się dobre przyjęcie gry, która w okresie premierowym wspięła się na wysokie miejsca list bestsellerów.

W drugim kwartale przychody spółki wzrosły do 12,7 mln zł z 1,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się do 4,6 mln zł z 0,3 mln zł, a zysk netto do 4,4 mln zł z 0,5 mln zł. Na koniec czerwca spółka miała 9,2 mln zł gotówki.

Przypomnijmy, że „Green Hell VR” czerpie z PC-towej wersji, która od premiery sprzedała się w ponad 3 mln kopii. Oculus i Steam inkasują 30-procentową prowizję, a pozostałymi wpływami z nowej wersji (od każdej sprzedanej sztuki) Incuvo dzieli się po połowie z twórcą pierwowzoru – giełdowym Creepy Jarem.

- Ciepłe przyjęcie Green Hell VR i wyniki finansowe w drugim kwartale roku, oznaczają, że obrana przez nas strategia rozwoju przynosi pozytywne efekty. Postawiliśmy na specjalizację w technologii VR i wykorzystaliśmy nasze szerokie kompetencje oraz ciągle poszerzające się know-how, dzięki czemu zyskaliśmy mocną pozycję na rynku, adaptując znakomite tytuły do potrzeb entuzjastów VR. Naszą ambicją jest stanie się jednym z czołowych producentów gier VR na rynku globalnym – mówi Andrzej Wychowaniec, prezes Incuvo.

Obecnie w planach produkcyjnych Incuvo znajdują się dwa projekty: „Green Hell VR” w wersji dla nowej technologii VR PlayStation (NGVR/PSVR2) oraz adaptacja VR jednego z IP z portfolio PCF Group. Spółka pracuje także nad projektem współfinansowanym z funduszy unijnych, „Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”, na który otrzymała ponad 1 mln zł dofinansowania z NCBiR.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na wyniki Incuvo. W piątek ok. godz. 11 kurs spółki zyskiwał 5 proc.