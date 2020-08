Michael Kors spodziewa się 70 proc. spadku sprzedaży

Capri Holdings Ltd., właściciel luksusowych marek Michael Kors i Jimmy Choo, powiedział, że spodziewa się spadku sprzedaży na poziomie ok. 70 proc. w obecnym kwartale. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do długiego zamknięcia sklepów oraz zmniejszenia popytu na takie artykuły jak torebki i buty na obcasie.