Rentowność obligacji spada w Europie

Obligacje w Europie drożeją w związku z wprowadzaniem ograniczeń w poszczególnych krajach, a także niepewnością związaną z wyborami w USA, informuje Reuters.

O wprowadzeniu ograniczeń w ramach walki z pandemią informowały rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Grecji. Wywołało to popyt na bezpieczne aktywa. Rentowności obligacji największych gospodarek eurolandu spadły z wyjątkiem Włoch. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spadła w poniedziałek do minus 0,63 proc. i znalazła się blisko najniższego poziomu od marca, do którego spadła w ubiegłym tygodniu, wynoszącego minus 0,646 proc.