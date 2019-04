Ropa drożeje przez Libię

Ropa nadal drożeje na światowych rynkach z powodu doniesień z Libii, które budzą obawę ograniczenia podaży surowca.

Ropa WTI drożeje o 0,5 proc. do 66,39 USD, a Brent o 0,4 do 70,65 USD. Na rynku rośnie obawa zakłóceń dostaw surowca z Libii, gdzie tzw. Libijska Armia Narodowa walczy z siłami rządowymi i zbliżyła się już do Trypolisu. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał w niedzielę do przerwania ofensywy wojsk Chalify Haftara, uważanego za stronnika Rosji. - Zakłócenia dostaw w Libii podnoszą ceny w czasie kiedy rośnie apetyt na ryzykowne aktywa w związku z osłabieniem obaw o globalny...