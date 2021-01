Ropa staniała

Cena ropy spadła w poniedziałek z powodu obawy, że porozumieniu OPEC+ grozi kryzys.

Inwestorzy śledzili doniesienia ze spotkania przedstawicieli OPEC+ dotyczącego planów co do wydobycia ropy w najbliższym czasie. Arabia Saudyjska i większość członków porozumienia opowiedziała się przeciwko jego dalszemu zwiększaniu w lutym o 500 tys. baryłek dziennie. Jednak Rosja opowiedziała się za tym, aby zwiększyć je maksymalnie, na ile pozwalały zawarte uzgodnienia. Rozmowy mają być kontynuowane, ale inwestorzy obawiają się konfliktu w OPEC+, który mógłby skutkować zwiększoną podażą ropy. Dlatego surowiec taniał w poniedziałek momentami nawet o 2,6 proc. Ostatecznie na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z lutowych kontraktów spadał o prawie 1,9 proc. do 47,62 USD. Ropa Brent taniała późnym wieczorem o 1,7 proc. do 50,94 USD.