Cena ropy WTI spadła, bo rafinerie na południu USA wciąż ograniczają jej zakupy z powodu powolnego przywracania działalności po wyłączeniach wymuszonych przez huragan Ida.

Z powodu huraganu Ida musiano wstrzymać przerób łącznie 2 mln baryłek ropy dziennie, co negatywnie wpłynęło na popyt. Dodatkowo inwestorzy oczekują na wynik spotkania przedstawicieli OPEC+, które odbędzie się 1 września.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o 1 proc. do 68,50 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 68,16-69,34 USD. Ropa WTI staniała w sierpniu o 7,5 proc., najwięcej w tym roku. Kurs ropy Brent spadał we wtorek o ok. 0,6 proc. do 72,96 USD i o ponad 5 proc. w skali miesiąca.