W poniedziałek ropa mocno drożała w związku ze spekulacjami o możliwości wprowadzenia przez Unię Europejską zakazu importu surowca z Rosji i zaprzestania w ten sposób finansowania napaści tego kraju na Ukrainę. Dzień później cena surowca spadała, bo inwestorzy zorientowali się, że embargo na rosyjskie surowce i produkty energetyczne w Europie nie jest realne wobec sprzeciwu wielu państw, które są od nich uzależnione.

Na zamknięciu sesji na NYMEX ropa WTI z kwietniowych kontraktów, wygasających we wtorek, taniała o 0,3 proc. do 111,76 USD. Cena ropy WTI z majowych kontraktów spadała o 0,6 proc. do 109,27 USD. Ropa Brent z majowych kontraktów taniała o 0,1 proc. do 115,48 USD.