Ropa staniała

Cena ropy spadła wraz ze słabnącą nadzieją na złagodzenie w Chinach polityki „zero COVID”.

Przez ubiegły tydzień ropa drożała w związku z plotkami, według których władze Chin planują odejście od polityki stosowania ostrej kwarantanny w sytuacji wykrycia zarażeń koronawirusem. Inwestorzy liczyli na to, że łagodniejsze podejście władz oznaczać będzie wzrost popytu na surowce. Wypowiedzi przedstawicieli władz Chin podczas weekendu rozwiały nadzieje na zmiany. Dodatkowo inwestorzy dowiedzieli się o pierwszym od 2020 roku spadku chińskiego eksportu, co potwierdza dalsze słabnięcie drugiej gospodarki świata. Ropa taniała w poniedziałek nawet pomimo słabnięcia dolara. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki z grudniowych kontraktów spadał o 0,9 proc. do 91,79 USD. Ropa Brent ze styczniowych kontraktów taniała na ICE Futures Europe o 0,7 proc. do 97,92 USD.

